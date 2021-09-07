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Посмотрите, как автокран грузоподъемностью 220 тонн разгоняется на автобане до максимальной скорости

Посмотрите, как автокран грузоподъемностью 220 тонн разгоняется на автобане до максимальной скорости (3 фото + 1 видео)

Автор:
07 сентября 2021 15:11
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автокран   автомир   автомобили   видео   грузовик   строительная техника   
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Вам уже надоели видеоролики с высокопроизводительными суперкарами, способными развить максимальную скорость свыше 300 км/ч на автобане? Тогда, возможно, Вас удивит с какой лёгкостью водитель управляет этим огромным автокраном.

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Метки: авто   автокран   автомир   автомобили   видео   грузовик   строительная техника   
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Miraton Час назад
У него почти 700 тыс пробег, где столько можно было наездить на КРАНЕ?! Он что, таксавал?
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