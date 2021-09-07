Посмотрите, как автокран грузоподъемностью 220 тонн разгоняется на автобане до максимальной скорости

Скорее всего, вас не впечатлит максимальная скорость, до которой разгоняется автокран. Это всего 90 км/ч. Он мог бы и больше, но в Германии существуют жесткие ограничения для грузовиков. Удивляет другое: с какой лёгкостью водитель управляет 60-тонным краном на такой скорости. Кажется, что ему вообще не составляет это никакого труда.