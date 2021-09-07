Посмотрите, как автокран грузоподъемностью 220 тонн разгоняется на автобане до максимальной скорости

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Вам уже надоели видеоролики с высокопроизводительными суперкарами, способными развить максимальную скорость свыше 300 км/ч на автобане? Тогда, возможно, Вас удивит с какой лёгкостью водитель управляет этим огромным автокраном.
На Youtube-канале TopSpeedGermany появился необычный видеоролик, в котором ребята разгоняют до максимальной скорости Tadano Faun ATF 220G-5 весом 60 тонн.
Faun была немецким производителем, выпускавшим различную спецтехнику. После приобретения в 1990 году японской компанией Tadano новое предприятие стало называться Tadano Faun и сконцентрировалось на изготовлении кранов на коммерческих шасси. Именно поэтому вы увидите внутри рулевое колесо с логотипом Mercedes-Benz.
Faun была немецким производителем, выпускавшим различную спецтехнику. После приобретения в 1990 году японской компанией Tadano новое предприятие стало называться Tadano Faun и сконцентрировалось на изготовлении кранов на коммерческих шасси. Именно поэтому вы увидите внутри рулевое колесо с логотипом Mercedes-Benz.
Скорее всего, вас не впечатлит максимальная скорость, до которой разгоняется автокран. Это всего 90 км/ч. Он мог бы и больше, но в Германии существуют жесткие ограничения для грузовиков. Удивляет другое: с какой лёгкостью водитель управляет 60-тонным краном на такой скорости. Кажется, что ему вообще не составляет это никакого труда.
Автокран оснащён дизельным двигателем Mercedes-Benz OM рабочим объемом 15,0 л и мощностью 530 л.с.
Движение начинается с отметки 2:15, а на отметке 5:30 автокран выезжает на автобан.
Движение начинается с отметки 2:15, а на отметке 5:30 автокран выезжает на автобан.
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