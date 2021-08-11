Velorex, Trivan и Atlas 800: три малоизвестных маленьких грузовичка

Бывалым любителям мототехники название Велорекс знакомо по боковым «люлькам» к мотоциклам Ява и не только, но эта чехословацкая фирма выпускала еще и мотоколяски. Спрос на них был так себе, и в компании подумали – а что, если сделать на базе микромашины грузовичок небольшой грузоподъемности.