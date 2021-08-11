Velorex, Trivan и Atlas 800: три малоизвестных маленьких грузовичка

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Машины, которым посвящен этот пост, напрочь разбивают наше типичное представление о грузовиках. Совсем маленькие, некоторые из них скорее детские игрушечные машинки напоминают, чем технику для грузоперевозок. Тем не менее, свою функцию они выполняют.
Начнем, пожалуй, с этого малыша. Velorex 435 D претендует на звание самого маленького самосвала в мире
Бывалым любителям мототехники название Велорекс знакомо по боковым «люлькам» к мотоциклам Ява и не только, но эта чехословацкая фирма выпускала еще и мотоколяски. Спрос на них был так себе, и в компании подумали – а что, если сделать на базе микромашины грузовичок небольшой грузоподъемности.
Для узких улочек исторической застройки европейских городов такая техника, по идее, могла стать востребованной. В техническом плане микро-самосвал оставался мотоколяской с двухтактным 350-кубовым мотором от Явы, мотоциклетной коробкой передач и цепным приводом на задние колёса. Грузоподъемность в 445 кг для такой крохи маленькой не кажется.
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Производство стартовало в 1967 году, но надежды на востребованность не оправдались. Собрав несколько десятков грузовичков, Велорекс прекратил их выпуск.
Не лучше обстояли дела и с этим странным трёхколёсным грузовиком Roustabout Trivan Flatbed. Родом он из США, но сами американцы сильно удивляются, узнав о такой машине
Производство началось в 1962 году, годом спустя оно завершилось на машине с порядковым номером 137. К созданию Тривана приложил руки Чарльз Пейн, изобретатель, проектировавший внедорожник «Виллис».
Конструкция грузовика с единственным задним колесом, согласитесь, крайне странная и заведомо неустойчивая. Двухцилиндровый мотор объемом около литра и мощностью 32 л.с. сблокирован с трёхступенчатой коробкой передач. Он находится в центре трубчатой рамы и приводит в движение единственное заднее колесо. Максимальная заявленная скорость 73 км/час, грузоподъемность 450 кг.
Цель создания этого странного транспортного средства не совсем понятна, но по одной из версий, Пейну нужны были деньги для создания своей автомобильной компании, но правительство давало грант только под уже готовый проект. Поэтому изобретатель и соорудил это чудо, собрав в ручном режиме, в небольшом цеху 137 машин.
Завершает сегодняшнюю подборку вот этот красавец из Германии - Atlas 800
В отличие от вышеперечисленных, он был вполне успешной, для своих лет и возможностей производства машиной. Называется Atlas 800, выпускался с 1949 года немецкой фирмой Gutbrod.
Для разорённой послевоенной Германии лёгкий и недорогой коммерческий транспорт был необходим как воздух, поэтому успех «Атласа» был неизбежен.
Грузовик предельно простой конструкции построен на хребтовой раме, 16-сильный двухтактный мотор объемом 576 см3, сблокированный с трёхступенчатой коробкой передач находится в задней части. Грузоподъемность указана прямо в названии – 800 килограмм, очень приличный показатель для такой скромной мощности.
Выпуском машин с грузовой платформой дело не ограничилось, в начале пятидесятых на базе Atlas 800 строят цельнометаллический фургон и даже микроавтобус. Производство продолжалось до 1954 года.
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