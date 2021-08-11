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Velorex, Trivan и Atlas 800: три малоизвестных маленьких грузовичка

Velorex, Trivan и Atlas 800: три малоизвестных маленьких грузовичка (14 фото)

Автор:
11 августа 2021 10:51
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   грузовик   грузовичок   малолитрашка   
195
14
Машины, которым посвящен этот пост, напрочь разбивают наше типичное представление о грузовиках. Совсем маленькие, некоторые из них скорее детские игрушечные машинки напоминают, чем технику для грузоперевозок. Тем не менее, свою функцию они выполняют.
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Метки: авто   автомир   автомобили   грузовик   грузовичок   малолитрашка   
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