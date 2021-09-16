Красивый, редкий, скоростной.: грузовик Nash с двумя коробками передач

Еще здесь есть отопитель, который в те годы не на каждую легковушку ставили, а на этом грузовике он уже был.



Несмотря на экспортную направленность, большая часть машин осталась внутри страны. Бодро они побежали по улицам американских городов и фермерским просёлкам. Помимо бортовых версий были еще эвакуаторы и самосвалы. Кстати, конкретно эта машина во времена своей, так сказать, молодости была именно эвакуатором, грузовой платформой она обзавелась позже.