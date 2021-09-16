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Красивый, редкий, скоростной.: грузовик Nash с двумя коробками передач

Красивый, редкий, скоростной.: грузовик Nash с двумя коробками передач (20 фото)

Автор:
16 сентября 2021 08:25
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   грузовик   наш   олдтаймер   ретро авто   
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Грузовики марки Nash нельзя назвать известными и распространенными. Но они точно были одними из самых красивых, среди американских послевоенных грузовиков.
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Метки: авто   автомир   автомобили   грузовик   наш   олдтаймер   ретро авто   
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