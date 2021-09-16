Красивый, редкий, скоростной.: грузовик Nash с двумя коробками передач

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Грузовики марки Nash нельзя назвать известными и распространенными. Но они точно были одними из самых красивых, среди американских послевоенных грузовиков.
Nash Model 3148, герой нашего обзора, один из ранних, 1948 года выпуска, производство стартовало в конце 1947 года. Любопытно, что машина позиционировалась на экспорт, под девизом «Haul-Thrift», транспортные услуги в переводе.
Кабина отличалась ультрасовременным для своего времени дизайном, впрочем, Nash известен своими смелыми экспериментами с дизайном легковушек. Грузовики не стали исключением, во внешности угадывался легковой Nash 600.
Кабина отличалась ультрасовременным для своего времени дизайном, впрочем, Nash известен своими смелыми экспериментами с дизайном легковушек. Грузовики не стали исключением, во внешности угадывался легковой Nash 600.
Салон очень приятный, с богатой по тем временам отделкой. Обратите внимание на окантовки ветрового и боковых стёкол, они металлические с окраской «под дерево». Торпедо с алюминиевым декором, круглые комбинированные приборы и шарообразный переключатель поворотов вместе с контрольной лампочкой. Простенько, но со вкусом.
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Еще здесь есть отопитель, который в те годы не на каждую легковушку ставили, а на этом грузовике он уже был.
Несмотря на экспортную направленность, большая часть машин осталась внутри страны. Бодро они побежали по улицам американских городов и фермерским просёлкам. Помимо бортовых версий были еще эвакуаторы и самосвалы. Кстати, конкретно эта машина во времена своей, так сказать, молодости была именно эвакуатором, грузовой платформой она обзавелась позже.
Несмотря на экспортную направленность, большая часть машин осталась внутри страны. Бодро они побежали по улицам американских городов и фермерским просёлкам. Помимо бортовых версий были еще эвакуаторы и самосвалы. Кстати, конкретно эта машина во времена своей, так сказать, молодости была именно эвакуатором, грузовой платформой она обзавелась позже.
Двигатель шестицилиндровый, объемом 3.8 литра. Такой же точно, 118-сильный мотор ставили на легковой Nash Ambassador. Очень интересная здесь трансмиссия, фактически у грузовика две коробки передач.
Основная – четырёхступенчатая, без синхронизаторов, от неё идет кардан ко второй, размещенной по центру рамы. По сути это делитель с понижающей и повышающей передачей, поэтому у водителя был большой выбор скоростей для любых дорожных условий. Порожний или с небольшой загрузкой, на хорошей дороге он мог разгоняться до 65 миль в час, это чуть больше 100 км/час.
После модернизации 1951 года функция делителя была встроена прямо в редуктор заднего моста, но это повлияло на надежность. Если машины с делителем в отдельном корпусе вывозили больше трёх тонн, то двухступенчатый редуктор недолго служил даже при штатных двух тоннах.
Любители американской автоклассики заслуженно считают Nash «Haul-Thrift» самым красивым грузовиком первого послевоенного периода, а еще он очень редкий. За все годы выпуска собрали около 5000 таких машин, производство начавшееся в 1947 году завершилось в 1954-м.
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Метки: авто автомир автомобили грузовик наш олдтаймер ретро авто
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