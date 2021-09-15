Неизвестный «Запорожец»: прототип экспериментального грузовика ЗАЗ-2301 «Снага»

В переводе с украинского, снага означает выносливость, силу, энергию. Сложно теперь сказать, оправдал бы своё название грузовичок или нет, но заявленную тонну грузоподъемности, думаю, он мог вывозить без особых сложностей.



Над созданием новой машины украинское предприятие работало совместно с коллегами из Словакии, автозаводом в Трнаве, ныне это PSA Peugeot Citroën. Когда именно начались работы над созданием грузовичка, точно не известно, было это в промежутке между 1989 и 1992 годом. Зато достоверно известно, что первый ходовой образец появился в 1995-м.