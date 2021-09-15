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Неизвестный «Запорожец»: прототип экспериментального грузовика ЗАЗ-2301 «Снага»

Неизвестный «Запорожец»: прототип экспериментального грузовика ЗАЗ-2301 «Снага» (6 фото + 1 видео)

Автор:
15 сентября 2021 08:55
Сообщество : Автомир
Метки: ЗАЗ   ЗАЗ-2301   авто   автомир   автомобили   грузовик   прототип   
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В истории Запорожского автозавода были довольно интересные разработки, не увидевшие серийного производства. Одной из таких машин, основательно позабытых со временем, был грузовичок ЗАЗ-2301, которому даже собственное имя присвоили – «Снага».

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Метки: ЗАЗ   ЗАЗ-2301   авто   автомир   автомобили   грузовик   прототип   
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Гур 2 часа назад
А Газелька смогла ...
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124
Максим Максимов 2 часа назад
ЖОПАРОЖЕЦ... ГАЗель ГАЗелью
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