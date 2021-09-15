Неизвестный «Запорожец»: прототип экспериментального грузовика ЗАЗ-2301 «Снага»

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В истории Запорожского автозавода были довольно интересные разработки, не увидевшие серийного производства. Одной из таких машин, основательно позабытых со временем, был грузовичок ЗАЗ-2301, которому даже собственное имя присвоили – «Снага».
В переводе с украинского, снага означает выносливость, силу, энергию. Сложно теперь сказать, оправдал бы своё название грузовичок или нет, но заявленную тонну грузоподъемности, думаю, он мог вывозить без особых сложностей.
Над созданием новой машины украинское предприятие работало совместно с коллегами из Словакии, автозаводом в Трнаве, ныне это PSA Peugeot Citroën. Когда именно начались работы над созданием грузовичка, точно не известно, было это в промежутке между 1989 и 1992 годом. Зато достоверно известно, что первый ходовой образец появился в 1995-м.
Над созданием новой машины украинское предприятие работало совместно с коллегами из Словакии, автозаводом в Трнаве, ныне это PSA Peugeot Citroën. Когда именно начались работы над созданием грузовичка, точно не известно, было это в промежутке между 1989 и 1992 годом. Зато достоверно известно, что первый ходовой образец появился в 1995-м.
Согласно изначальной концепции, на базе этой машины подразумевалось создание целой линейки коммерческих машин. Помимо собственно, грузовика, планировали сделать еще микроавтобус, цельнометаллический грузовой и грузопассажирский фургон, универсальное шасси для коммунальной техники и даже небольшой седельный тягач.
Над созданием кабины работали запорожские конструкторы, рама и ходовая часть – совместная работа с коллегами из Словакии. Мотор уфимский, 85-сильный УЗАМ 3317, объемом 1.7 литра, известный нам по Москвичу 21412.
Максимальная заявленная скорость 120 км/час, расход бензина при скорости 60 км/час 10.5 литров, что очень даже неплохо.
Испытанием машине послужил автопробег по городам центральной и северной части России, Казахстана, Узбекистана и Киргизии. Серьёзных проблем с машиной не было, а спрос на подобную технику был большой. Но серийного производства ЗАЗ-2301 не увидел.
В середине девяностых Запорожскому автозаводу было совсем не до запуска новых моделей, там и с налаженным выпуском «Таврий» были серьёзные проблемы. Не лучшие времена переживал из завод в Трнаве, поэтому вся история грузовичка ограничилась тремя опытными образцами, два из которых, оставшихся на ЗАЗе были утеряны. Сохранился лишь тот, что был в Словакии, сейчас он находится в музее.
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