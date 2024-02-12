В Санкт-Петербурге найден самый вежливый сотрудник ДПС

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В Санкт-Петербурге и сотрудники ДПС культурные и вежливые. Посмотрите, как страж правопорядка объезжает пробку на набережной Адмирала Лазарева.
Сама доброта 🤗
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