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В Санкт-Петербурге&nbsp;найден&nbsp;самый вежливый сотрудник ДПС

В Санкт-Петербурге найден самый вежливый сотрудник ДПС

Автор:
12 февраля 2024 10:38
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   ДПС   Питер   Санкт-Петербург   гаишник   добро   позитив   пробка   
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В Санкт-Петербурге и сотрудники ДПС культурные и вежливые. Посмотрите, как страж правопорядка объезжает пробку на набережной Адмирала Лазарева.

Сама доброта 🤗

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Метки: Видео   ДПС   Питер   Санкт-Петербург   гаишник   добро   позитив   пробка   
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Александр Ломовицкий Час назад
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209
Dmitry N 2 часа назад
Уважуха такому стражу правопорядка.
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