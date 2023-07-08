Пара на моноколесе удивила прохожих и автомобилистов

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В Санкт-Петербурге заметили необычную парочку. Парень на моноколесе с девушкой за спиной буднично ехал по проезжей части.
Естественный отбор уже в пути.
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Метки: Видео Россия Санкт-Петербург люди моноколесо парочка
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Моноколесо - тупейший оксюморон. Масло масляное.
При чем здесь моно?
По-русски - пара на колесе.
катание на льдинах по реке- ок
играть в салочки на какой нибудь брошенной стройке- ок
прыгать с сараев в сугроб- ок
бомбы с карбидом- ок
ночью на мопеде без фар по деревенской дороге- ок
.
эти же люди , но в 25-30 лет
удивив людей на моноколесе\самокате \мотоцикле
-премию дарвина
-самоубийцы
-Отменное здоровье
-Ускоренный метаболизм
-Отличная заживляемость ран
-Вес 15-30 кг.
-Отличная скорость реакции
-Отсутствие горького жизненного опыта (в смысле травм и др. повреждений).
эти же люди 25-30 лет:
-среднее здоровье
-Начало хронических заболеваний (как правило в этом возрасте уже начинают понемногу давать о себе знать).
-Средняя заживляемость ран
Вес 40-70 кг. (а то и все 100кг. при некоторых заболеваниях)
-Средняя скорость реакции (кроме тернированных людей)
-Травмы, нездоровый образ жизни.
Но я немного о другом.
Кто пережил взросление без вреда здоровью - становятся нормальными членами общества. А если все пустить на самотек, то количество граждан сильно сократится.
Кстати, по статистике, смертность среди мужского пола до 30 лет,сильно превышает женскую.