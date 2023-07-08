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Пара на моноколесе удивила прохожих и автомобилистов

Пара на моноколесе удивила прохожих и автомобилистов

Автор:
08 июля 2023 11:44
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Россия   Санкт-Петербург   люди   моноколесо   парочка   
5061
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В Санкт-Петербурге заметили необычную парочку. Парень на моноколесе с девушкой за спиной буднично ехал по проезжей части.

Естественный отбор уже в пути.

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Метки: Видео   Россия   Санкт-Петербург   люди   моноколесо   парочка   
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65  комментариев
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14k
Shtoppi 17 часов назад
зато не пешком
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960
YURA 6 часов назад
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1k
alex 8 часов назад
так хочется чтобы они сами епнннулись.
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5k
Горожанин 11 часов назад
"Пара на моноколесе".
-------
Моноколесо - тупейший оксюморон. Масло масляное.

При чем здесь моно?

По-русски - пара на колесе.
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0
Максим 12 часов назад
У барышни на левой ноге каблук раздроблен. Тут дело не только в молодости.
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25k
Bayker 12 часов назад
Охиреть у него сильные руки.
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236
Виталий Понаморев 12 часов назад
Не разу не смешно , потом из за этих дятлов кто то присядет.
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41k
Лесли 🥰 12 часов назад
Ну капец. А пешком с той же скоростью и комфортом для обоих идти лень?)))
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1k
zu4ara 13 часов назад
смертники
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3k
Pill 13 часов назад
Уроды.
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21k
иванов дмитрий 14 часов назад
Детство
катание на льдинах по реке- ок
играть в салочки на какой нибудь брошенной стройке- ок
прыгать с сараев в сугроб- ок
бомбы с карбидом- ок
ночью на мопеде без фар по деревенской дороге- ок
.
эти же люди , но в 25-30 лет
удивив людей на моноколесе\самокате \мотоцикле
-премию дарвина
-самоубийцы
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13
zigmundfreid иванов дмитрий 13 часов назад
Детство:
-Отменное здоровье
-Ускоренный метаболизм
-Отличная заживляемость ран
-Вес 15-30 кг.
-Отличная скорость реакции
-Отсутствие горького жизненного опыта (в смысле травм и др. повреждений).

эти же люди 25-30 лет:
-среднее здоровье
-Начало хронических заболеваний (как правило в этом возрасте уже начинают понемногу давать о себе знать).
-Средняя заживляемость ран
Вес 40-70 кг. (а то и все 100кг. при некоторых заболеваниях)
-Средняя скорость реакции (кроме тернированных людей)
-Травмы, нездоровый образ жизни.
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1k
Homem 14 часов назад
Лучше плохо ехать чем хорошо идти.
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1k
Igor Grishaev 14 часов назад
Бедному парню даже руками не за что держаться, разве что девицу полапать за разные места
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1k
Владимир Теленков 14 часов назад
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280
iskra 15 часов назад
Интересно, много ли очевидцев этого сообщили в полицию,или каким-то другим способом пытались пресечь опасное деяние?
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280
iskra Владимир Теленков 14 часов назад
Откроете окно,когда такое чудо вам по колеса свалится. И будете очень долго доказывать, что это не вы его убили,а оно само решило самоубийством покончить об вашу машину.
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280
iskra Владимир Теленков 13 часов назад
Ага. В полиции будешь доказывать,что убил двух подростков потому что - "землятресение,ураган,дрогнула рука хирурга"..
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565
grigorenko vladislav 15 часов назад
Каблуки на тягах интересные. То ли рюмки, если отстегнуть, то ли сопла от реактивного двигателя. Да и вообще - прикольно ехают. А есть продолжение, где уже доехали? Или без трупов обошлось?
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3k
americos 15 часов назад
Поспорили, что если сможет пронести её 5 километров , то она ему отдасться.
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15k
ss 15 часов назад
О... Барышня при каблуках... Не иначе в театр едут...
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12k
кот базилий 16 часов назад
И воткнул ей в процессе передвижения.
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1k
КАКАнгел 16 часов назад
ну хорошо. только главное чтоб водителя который их размажет не стали судить и бригаде скорой помощи проблем не прибавили - вот их жалко а гламурную школоту , тем более из питера - да пусть хоть все в муках сдохнут. мрази либеральные.
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13k
KotSkripaley 16 часов назад
Комментаторы просто завидуют, у них то жирная женушка на шее и в печенках сидит, а тут влюбленная молодежь оттопыривается. Так держать!!!
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280
iskra KotSkripaley 15 часов назад
Кто в молодости не делал глупостей? Хорошо, когда кого-то удержали от опасных поступков. А есть и немало погибших\покалеченных в подростковом возрасте.
Кто пережил взросление без вреда здоровью - становятся нормальными членами общества. А если все пустить на самотек, то количество граждан сильно сократится.
Кстати, по статистике, смертность среди мужского пола до 30 лет,сильно превышает женскую.
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