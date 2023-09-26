В Дагестане водители собрались на сход из-за принципиального гаишника, который постоянно их штрафовал

Более трёх десятков водителей собрались у администрации дагестанского села Берикей и пожаловались местному главе на полицейского, который не позволяет им по кайфу перевозить песок, постоянно штрафуя за нарушения.

Примечательно, что перед своим походом "за справедливостью" водители намеренно пустили слух, что полицейский по имени Реваз домогается чужих жён. Так они надеялись привлечь внушительную массовку, чтобы на их протест обратили внимание местные власти.