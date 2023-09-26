В Дагестане водители собрались на сход из-за принципиального гаишника, который постоянно их штрафовал

Берёшь взятки — ругают, не берёшь — матерят. Патовая ситуация.
Более трёх десятков водителей собрались у администрации дагестанского села Берикей и пожаловались местному главе на полицейского, который не позволяет им по кайфу перевозить песок, постоянно штрафуя за нарушения.
Примечательно, что перед своим походом "за справедливостью" водители намеренно пустили слух, что полицейский по имени Реваз домогается чужих жён. Так они надеялись привлечь внушительную массовку, чтобы на их протест обратили внимание местные власти.
Источник:
Однако протест водителей продлился недолго. Очень быстро они разошлись по своим делам, сообщают СМИ. Решили ли они вопрос с слишком принципиальным полицейским — неизвестно. Но внимание к проблеме они привлекли. Вот только кто в этой ситуации проблема — большой вопрос.
Источник:
- В Дагестане змея укусила ребенка прямо на глазах у матери
- "Я обслуживала его быт": россиянка уехала в Польшу с айтишником - и жалуется на беспросветную жизнь
- В Москве водитель решил поехать за экипажем ДПС с мигалками, надеясь на приключение, - и разочаровался
- Толпа дагестанцев попыталась отбить у полиции задержанного за наезд на сотрудника ДПС
- В Дагестане мужчина напал на женщину из-за слишком развратного наряда
В этой новости всё прелестно )))
Второго лома не нашлось.
Надо брать но с отвращением !