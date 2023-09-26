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В Дагестане водители собрались на сход из-за принципиального гаишника, который постоянно их штрафовал

В Дагестане водители собрались на сход из-за принципиального гаишника, который постоянно их штрафовал

Автор:
26 сентября 2023 19:20
Сообщество : Автомир
Метки: Берикей   Видео   ДПС   Дагестан   жалоба   нарушения   слухи   
1974
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Берёшь взятки — ругают, не берёшь — матерят. Патовая ситуация.

Более трёх десятков водителей собрались у администрации дагестанского села Берикей и пожаловались местному главе на полицейского, который не позволяет им по кайфу перевозить песок, постоянно штрафуя за нарушения.


Примечательно, что перед своим походом "за справедливостью" водители намеренно пустили слух, что полицейский по имени Реваз домогается чужих жён. Так они надеялись привлечь внушительную массовку, чтобы на их протест обратили внимание местные власти.

Однако протест водителей продлился недолго. Очень быстро они разошлись по своим делам, сообщают СМИ. Решили ли они вопрос с слишком принципиальным полицейским — неизвестно. Но внимание к проблеме они привлекли. Вот только кто в этой ситуации проблема — большой вопрос.

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Метки: Берикей   Видео   ДПС   Дагестан   жалоба   нарушения   слухи   
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19  комментариев
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10k
BarOb 46 минут назад
И на этом фоне идёт постоянная реклама туризма в Дагестане. Вы уже определитесь, дикие повадки или уважение законов, а туристы сами решат
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9k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 2 минуты назад
Реваз не дал возить песок по кайфу !!!
В этой новости всё прелестно )))
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6k
sumrаknn 4 минуты назад
склонять представителей власти к преступлению - это УК и срок, где щука прокуратура? почему обезьяньих силовиков не сажают? они должны каждого преступника (протестующего) проверить на наличие нарушения ук. я уверен что это срок. а бездействие это укрывательство преступников.
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62k
doker 12 минут назад
Было уже. В кино... В жизни - нет.
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114
babai65 18 минут назад
Любители ослов бля. Везде куда приезжают ведут себя как дома. Сука стереть с лица земли этих ушлепков.
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58k
Олег 20 минут назад
под это информативное видео можно наложить любое описание. От "мага потерял кошелёк" вплоть до " в дагестане сел НЛО"
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3k
Дмитрий 22 минуты назад
А выполнять ПДД не пробовали?
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10k
Борис Карабанов Полчаса назад
Может быть, на кайфе применено ограничение по грузоподъёмности?
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215
Evgeniy Полчаса назад
Молодец Реваз!
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8k
Дмитрий Полчаса назад
Песок они там б..... по кайфу возить собрались! 3.14...ть б...ь, а не возить!
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3k
DVPET 37 минут назад
Не ну а чо он? Как песок то теперь возить, без кайфа?
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107
Александра С 41 минуту назад
Против лома нет приема.
Второго лома не нашлось.
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24
Alex L. 54 минуты назад
Дикий народ, дикие нравы.
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94
Леонид Шаровский Alex L. 15 минут назад
Альпийское нищенство! Святое дело! Остап.
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6k
Трям Час назад
Потрясающий видос! Всей семьей смотрели и еще соседей позвали!
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10k
RIZ deadening Час назад
Берёшь взятки ругают, не берёшь матерят. Патовая ситуация.

Надо брать но с отвращением !
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10k
Billi_Bons 2 часа назад
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4k
vfrcbvec 2 часа назад
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