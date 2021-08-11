Когда всё могло быть куда хуже: водитель «Приоры» устроил ДТП в Чувашии

851
1
1
В Канашском районе водитель «Приоры» не успел сбросить скорость и перестроиться перд сужением дороги, подбил попутную «Гранту» и едва не улетел под встречную фуру.
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Авария дня. Смертельная поездка без шлема с пьяным водителем
- Авария дня. Два человека погибли в страшном ДТП в Тверской области
- Авария дня. В Марий Эл водитель выехал на встречку и столкнулся с фурой
- Авария дня. Самосвал с песком расплющил легковушку в Удмуртии
- Лихач на спорткаре устроил серьезное ДТП на Тверской улице в Москве
Метки: аварии авто авто аварии видео дтп
30
Понравилось30
Новости партнёров