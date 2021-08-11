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Когда всё могло быть куда хуже: водитель «Приоры» устроил ДТП в Чувашии

Когда всё могло быть куда хуже: водитель «Приоры» устроил ДТП в Чувашии (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 августа 2021 12:59
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   
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В Канашском районе водитель «Приоры» не успел сбросить скорость и перестроиться перд сужением дороги, подбил попутную «Гранту» и едва не улетел под встречную фуру.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   
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1k
Иван 3 часа назад
Ставлю на чёрное!
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Tamdima 2 часа назад
Да, повезло, мог бы свою башку снести об угол фуры!
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424
WadDad 3 часа назад
Летун. Во-вторых, посмотрите, левое заднее заблокировало тормозами, возможно водятел так и продолжал их давить. Но след на асфальте оставляет только одно колесо. Значит тормоза по разному работают на Приоре. Ещё и после торможения водятел в ступор впал. Это в третьих. Как ехал под фуру, так и ехал. Либо с такими навыками вообще за руль нельзя садится, либо отдыхать надо вовремя в дальней дороге.
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4k
Leonid 3 часа назад
Заклинило что ли рулевое после первого удара?
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7k
КОСТЯН 3 часа назад
Легко отделался, повезло.
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