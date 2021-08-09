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Авария дня. Два человека погибли в страшном ДТП в Тверской области

Авария дня. Два человека погибли в страшном ДТП в Тверской области (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 августа 2021 12:45
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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На трассе М-11 между Петербургом и Москвой водитель "Гелендвагена" не справился с управлением на мокром асфальте и влетел в стоявшую у обочины фуру.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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7  комментариев
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56k
Парагвайский шпион 2 часа назад
Подумал, что "мокрая дорога, аквапланирование" это для всех, кроме Гелендвагена. Убедился, что для всех, все таки.
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708
Алексей Гулевич 10 минут назад
кашмар, куда так лететь с дитём
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17k
KOSTELLO 2 часа назад
Такое ощущение, что он боком на стоянку хотел заехать
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1k
Дмитрий 2 часа назад
Люди на гелендвагенах не ездят.
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215
Серега Дмитрий 2 часа назад
Ездят и люди.У меня сосед,обычный водитель на Севере,с зарплатой около 70-80 тысяч.К своим сорока,так и не женился и жил с мамой.У мамы пенсия под 30,так как всю жизнь на севере проработала.Недавно только умерла.Ездит на гелентванене.Мечта всей жизни и он ее осуществил,не воруя,не беря взятки,заработав честным трудом.Так что,не всегда ваше утверждение верно.
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13k
aalexey3 2 часа назад
Лишь-бы на водителя фуры не повесили, мол стоял неправильно.
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