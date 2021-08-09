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На трассе М-11 между Петербургом и Москвой водитель "Гелендвагена" не справился с управлением на мокром асфальте и влетел в стоявшую у обочины фуру.
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В аварии погибли два человека - отец с 12-летним сыном. Еще два пассажира внедорожника госпитализированы.
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