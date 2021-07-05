Лихой водитель МАЗа устроил ДТП под Нижним Новгородом

На трассе М-7 под Нижним Новгородом водитель тягача МАЗ не справился с управлением на мокром асфальте и столкнулся с "Ладой Калиной" в соседнем ряду.

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Присутствует ненормативная лексика! На трассе М-7 под Нижним Новгородом водитель тягача МАЗ не справился с управлением на мокром асфальте и столкнулся с "Ладой Калиной" в соседнем ряду. 2021-07-05T13:22:48+03:00