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Лихой водитель МАЗа устроил ДТП под Нижним Новгородом

Лихой водитель МАЗа устроил ДТП под Нижним Новгородом (1 фото + 2 видео)

Автор:
05 июля 2021 13:22
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   грузовик   дтп   
860
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На трассе М-7 под Нижним Новгородом водитель тягача МАЗ не справился с управлением на мокром асфальте и столкнулся с "Ладой Калиной" в соседнем ряду.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   грузовик   дтп   
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7  комментариев
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723
Злодей 3 часа назад
Когда у нас пдрсов стали называть Лихой водитель
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593
kan35 11 минут назад
На этой трассе много фур. А водители фур вообще не ездят по правилам, в частности на этой дороге много деревень и есть такое правило - снижать до 60, но эти едут часто и 90 и 100, так как знают где камеры и нарушают сознательно. Если едешь 80 - начинают мигать и сигналить, после населенного пункта обгоняешь его и на следующей деревне опять и так по кругу. Еще обгоняет - прижимается к центру дороги, чтобы поднять пылищу и щебня осколки, такая месть. В общем народ специфический часто.
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317
Марат 11 минут назад
на поло, тоже тот еще гантон
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17k
KOSTELLO 2 часа назад
Йопаные бабы.
Хренли ты орешь, дура?
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14k
Сергей 2 часа назад
Лупидолил до последнего. Пока в стопори впереди идущего не уткнулся. Ему выезжающих видно ещё когда они и дугу не проехали, задолго до выезда. Стиль вождения "зелёного" автолюбителя.
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2k
boom 2 часа назад
Сраный головастик! Нахрена на мокрой дороге нюхать жопы машин впереди?
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4k
Hugo_RnD 2 часа назад
Семья рега явно из Питера - ителлЕгенты....("мы матом не ругаемся, мы на ём разговарюем!")
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