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30 июня, на трассе в Барабинском районе 36-летний водитель фургона «ГАЗель», совершив обгон попутной фуры, не вернулся в свою полосу и столкнулся со встречным тягачом «Вольво» и грузовой «ГАЗелью». После столкновения автомобиль виновника загорелся.
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Виновник ДТП погиб, он вылетел из машины, получил травмы при падении и обгорел от огня полыхающей техники.
Также травмы получил 42-летний водитель «Вольво».
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Ну ты, м*дак! Лезешь на обгон лоб в лоб, еще и сигналишь! Чем нужно думать чтобы так делать??!!