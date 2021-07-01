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Авария дня. Последний обгон "ГАЗелиста" в Новосибирской области

Авария дня. Последний обгон "ГАЗелиста" в Новосибирской области (6 фото + 2 видео)

Автор:
01 июля 2021 12:41
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   газель   дтп   смертельное дтп   
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30 июня, на трассе в Барабинском районе 36-летний водитель фургона «ГАЗель», совершив обгон попутной фуры, не вернулся в свою полосу и столкнулся со встречным тягачом «Вольво» и грузовой «ГАЗелью». После столкновения автомобиль виновника загорелся.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   газель   дтп   смертельное дтп   
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11  комментариев
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13k
Объект реальности 2 часа назад
а чо не вернулся? походу помешали.
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3k
Виталий Лынов 8 минут назад
Фуровод гнида не дал ему вернутся в полосу, сам встречал таких гомосеков специально давят на газ
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27k
EvilHomer Полчаса назад
А тот, что на фуре между машинами проезжал не проехал по дебилоиду, который вылетел из кабины? Про ремень тут бесполезно говорить, ибо та часть куда он прикручен полностью уничтожена.
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4k
Бу 49 минут назад
Дибилоид
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11k
Stark Час назад
ниче не понятно. сознание что ли потерял? вроде обогнал же...
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6k
Дарья Час назад
После его самовыпила всем безопаснее ездить стало только
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2k
Максим Час назад
Если водитель большегруза не сильно пострадал, то в целом ничего плохого не случилось. Железки жаль, но это поправимо.
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11k
Eltiftel Час назад
я не понимаю водятлов (не относится к герою этого ролика) Которые вылетают на встречку заведомо зная, что не успеют обогнать, и всё равно топят, моргая дальним светом фар встречному транспорту мол "уступи"...
Ну ты, м*дак! Лезешь на обгон лоб в лоб, еще и сигналишь! Чем нужно думать чтобы так делать??!!
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649
Progressive 2 часа назад
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40k
Элек Мек 2 часа назад
....ец.
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Johnny

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