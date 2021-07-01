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30 июня произошло ДТП, на перекрестке улиц Мира-Горького автомобилист за рулем Mercedes попытался проскочить на запрещающий сигнал светофора. В это время на «зеленый» уже начал движение водитель Chevrolet Niva.
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Пострадали оба водителя.
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- Хер ты у меня проскочишь!!!
К сожалению, не все прошли через 90-е, некоторые там и остались