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Авария дня. «Mercedes» протаранил «Ниву» во Владимире

Авария дня. «Mercedes» протаранил «Ниву» во Владимире (3 фото + 1 видео)

Автор:
01 июля 2021 13:13
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   на красный   
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30 июня произошло ДТП, на перекрестке улиц Мира-Горького автомобилист за рулем Mercedes попытался проскочить на запрещающий сигнал светофора. В это время на «зеленый» уже начал движение водитель Chevrolet Niva.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   на красный   
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6  комментариев
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20k
Matrosskin 2 часа назад
Вот на случай таких летунов и нужно пристёгиваться, даже в городе
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4k
Свирепый Бамбр 5 минут назад
- Проскочу!
- Хер ты у меня проскочишь!!!
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1k
АлексЮстасу 15 минут назад
Предыдущий пост со сгоревшей газелькой и погибшим водилой - авария дня. Здесь - борьба за место в тройке.
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4k
Борис Карабанов 2 часа назад
Один ехал по-правилам, а другой по-понятиям, считая, что "Нива" Мерседесу" должна безусловно уступать вне зависимости от сигналов светофора и знаков приоритета.
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