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Авария дня. Смертельное ДТП со "скорой" в Самарской области

Авария дня. Смертельное ДТП со "скорой" в Самарской области (4 фото + 1 видео)

Автор:
29 июня 2021 13:05
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   скорая помощь   смертельное дтп   
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В Отрадном машина скорой помощи УАЗ неслась с мигалкой и сиреной на красный сигнал светофора и столкнулась с автомобилем Skoda. От удара ее откинуло в отбойник, где она перевернулась и задела стоящую автоцистерну КамАЗ.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   скорая помощь   смертельное дтп   
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11  комментариев
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2k
Максим 2 часа назад
Мигалка не дает неуязвимости, лишь приоритет. Хотя бы притормозил немного на перекрестке. А так сам погиб, людей покалечил.
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27k
EvilHomer 3 минуты назад
Профессионалы вы тут? И как интересно водитель скорой погиб?
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8k
Сергей Попов 23 минуты назад
Водитель скорой сам выпилился, плюс создал угрозу жизни другим. Проблесковые маячки и звуковые спецсигналы дают преимущество тем, кто видит это. Если так лететь, то даже образцовый водитель просто не успеет дать преимущество летящему на красный свет автомобилю. Водитель скорой должен убедиться, что его пропускают, и лишь после этого он может продолжить движение.
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18k
Шуруп Полчаса назад
Грубейшее нарушение возницей (ныне покойным) кареты самобеглой ПРАВИЛ ДД.
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7k
bum-bum 43 минуты назад
В РФ всем как то пох на мигалки и сирены скорой. Автомобилистам пох, пешикам пох. Хотя они тоже обязаны пропустить. Всем пох, кроме тех, кто в этой скорой в реанимацию едет с надеждой выжить и на счету каждая секунда.
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3
ЧиллиВилли 50 минут назад
оно же летело как невминяемое
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15k
Денис Час назад
Ну что тут сказать. Только одно: водила скорой - мудак.
Маячок и сирены дают +100 к крутости, но плюс ноль к безопасности.
Пациенты в скорой, наверное, удивились. И так тяжко было, а тут ещё и в аварию попали.
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1k
Hunde Beißer2 Час назад
Раньше на скорую брали только водителей первого класса.
Сейчас - нужны просто права!Даже мозги не нужны...
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449
Владимир Час назад
В результате аварии водитель кареты погиб.
----------------------
Очень жаль... Соболезную... Только на видео нет никаких ни карет, ни повозок, ни колесниц. Там есть автомобиль, т.е., машина с двигателем внутреннего сгорания.
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