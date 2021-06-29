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В Отрадном машина скорой помощи УАЗ неслась с мигалкой и сиреной на красный сигнал светофора и столкнулась с автомобилем Skoda. От удара ее откинуло в отбойник, где она перевернулась и задела стоящую автоцистерну КамАЗ.
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По данным оперативных служб «скорая» везла двух пациентов. В результате аварии водитель кареты погиб. Фельдшер и оба пациента пострадали. С травмами в больницу попали и два пассажира легковушки.
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Маячок и сирены дают +100 к крутости, но плюс ноль к безопасности.
Пациенты в скорой, наверное, удивились. И так тяжко было, а тут ещё и в аварию попали.
Сейчас - нужны просто права!Даже мозги не нужны...
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Очень жаль... Соболезную... Только на видео нет никаких ни карет, ни повозок, ни колесниц. Там есть автомобиль, т.е., машина с двигателем внутреннего сгорания.