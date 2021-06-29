В Отрадном машина скорой помощи УАЗ неслась с мигалкой и сиреной на красный сигнал светофора и столкнулась с автомобилем Skoda. От удара ее откинуло в отбойник, где она перевернулась и задела стоящую автоцистерну КамАЗ.