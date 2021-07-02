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30 июня, на дамбе Матырского водохранилища в Липецком районе 25-летний водитель Chevrolet Aveo в нарушение ПДД вышел на обгон и столкнулся со встречным тягачом Renault. От удара автомобиль нарушителя откинуло под КамАЗ, а тягач Renault съехал прямо в водохранилище, попутно зацепив фургон Ford.
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Но виноват он конечно только сам. Всё говорило что даже не стоит пытаться начинать обгон.
1. Обгон через сплошную на повороте в дождь на загруженной узкой дороге не приводит к 100% ДТП и гибели.
2. Я не доверяю разметке, которую навязывает нам власть и т.д..
И это не смешно. Это действительно как-то так. Правовой нигилизм в обыденной жизни стал нормой, которая "в тренде" и которой можно бравировать. Легко! Как два "лайка" набрать. Быть законопослушным "за падло".