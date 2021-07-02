30 июня, на дамбе Матырского водохранилища в Липецком районе 25-летний водитель Chevrolet Aveo в нарушение ПДД вышел на обгон и столкнулся со встречным тягачом Renault. От удара автомобиль нарушителя откинуло под КамАЗ, а тягач Renault съехал прямо в водохранилище, попутно зацепив фургон Ford.