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Авария дня. Cмертельное столкновение на дамбе в Липецке

Авария дня. Cмертельное столкновение на дамбе в Липецке (5 фото + 2 видео)

Автор:
02 июля 2021 13:34
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   обгон   смертельное дтп   
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30 июня, на дамбе Матырского водохранилища в Липецком районе 25-летний водитель Chevrolet Aveo в нарушение ПДД вышел на обгон и столкнулся со встречным тягачом Renault. От удара автомобиль нарушителя откинуло под КамАЗ, а тягач Renault съехал прямо в водохранилище, попутно зацепив фургон Ford.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   обгон   смертельное дтп   
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7  комментариев
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4k
Наталья Час назад
Это просто нужно быть клиническим дебилом, чтобы на этой дамбе обгонять
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16k
sanchesS80 Полчаса назад
Могу лишь только сказать что за секунду до удара колёса легковушки были повёрнуты в сторону. Но слой воды штука подлая - хуже снега и льда, если пошло аквапланирование.
Но виноват он конечно только сам. Всё говорило что даже не стоит пытаться начинать обгон.
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4k
Борис Карабанов 39 минут назад
Интересный случай, можно сказать, клинический. ВСЕ факторы просто кричали, вопили о запрете, о невозможности, об опасности обгона. Можно только догадываться каков ход мыслей водителя:
1. Обгон через сплошную на повороте в дождь на загруженной узкой дороге не приводит к 100% ДТП и гибели.
2. Я не доверяю разметке, которую навязывает нам власть и т.д..
И это не смешно. Это действительно как-то так. Правовой нигилизм в обыденной жизни стал нормой, которая "в тренде" и которой можно бравировать. Легко! Как два "лайка" набрать. Быть законопослушным "за падло".
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2k
Mr.Bean 43 минуты назад
Я водила малолитражки и вот что скажу. Нихера в ней нет сил совершать такие обгоны на закрытых. Конечно, когда у тебя под жопой Porsche Cayenne, может и не вопрос, притопил и секунда делов, но тебе нужно намного больше времени для такого обгона. Когда вижу такие повороты, полжу и похер что я вам мешаю и вы бы уже обогнали сто раз.
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11k
Элитный тигр 51 минуту назад
Вот для кого сплошная линия нарисована? Идиот сам убился, пассажира убил да еще и кучу неприятностей другим доставил
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65k
Добрый человек. Час назад
Очень плохая идея в такую погоду обгонять. Жизнь потерять очень легко..
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