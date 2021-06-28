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Под Лесосибирском водитель «Лексуса» на большой скорости не справился с управлением и влетел в электроопору. Погибли трое молодых людей, все они были не пристегнуты.
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Хотя , с другой стороны - сами таких воспитали...
А тут хорошо - люди не пострадали, опору покрасят и будет как новенькая.