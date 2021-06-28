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Авария дня. Трое молодых парней погибли в Красноярском крае

Авария дня. Трое молодых парней погибли в Красноярском крае (5 фото + 1 видео)

Автор:
28 июня 2021 12:20
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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Под Лесосибирском водитель «Лексуса» на большой скорости не справился с управлением и влетел в электроопору. Погибли трое молодых людей, все они были не пристегнуты.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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16  комментариев
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7k
Tamdima 2 часа назад
Решил повыёживаться! Ну как результат, сломал столб, превратил с непонятную кучу металлолома машину. Забрал парочку жизней. Хорошо, что встречки или пешеходов не было!
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16k
Dr.CrAzY 4 минуты назад
выпилились... главное никого не забрали с собой...
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1k
Владимир 14 минут назад
Респект электроопоре. Спасла других водителей и пешеходов от возможной встречи с этим
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16k
KOSTELLO Полчаса назад
Логотип "ЧП Лесосибирск" надо было побольше и покрупнее и мигал, чтобы чаще, а то не видно нихрена.....
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546
vasilykopkov Полчаса назад
Родителей этих гонщиков жалко,
Хотя , с другой стороны - сами таких воспитали...
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869
GoInDown 39 минут назад
Зачем торопился, столб никуда не собирался уходить, непонятно.
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27k
EvilHomer 49 минут назад
При боковом ударе на такой скорости ни ремень ни подушки не помогут, но пристегиваться нужно, а пассажир авто с регистратором, судя по лобовому, не пристегивался, но это не точно.
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20k
sportage030 57 минут назад
Могли ребенка на переходе сбить или семью в минивене угробить, поэтому столб оптимальное решение проблемы.
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1k
Feathery Час назад
С опорой то что?! Восстановят или демонтируют?
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131
Gunter Час назад
Законы физики действуют на всех одинаково, даже на владельцев лексусов...
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1k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
охрененть ...
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20k
Добрый Алабай 2 часа назад
Судя по номеру, водятел давно уже охренел от вседозволенности. Интересно, чем он и его ближайшие родственники промышляют? Есть подозрение, что в правоохрЕнительных структурах.
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54k
Алекс Юстасов 2 часа назад
Вот жизнь настала! Судьба столба больше жалости вызывает.
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27k
Игорь 2 часа назад
Какая качественная электроопора попалась. Побольше бы таких. А то такие вот утырки как правило летают и втыкаются в какой логан. Сами одни царапины а логаны всмятку.
А тут хорошо - люди не пострадали, опору покрасят и будет как новенькая.
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207
Антон 2 часа назад
Мои соболезнования, не хочу быть кощунственным- НО какое воспитание, такое и поведение, какое поведение- такие и последствия. Как бабушка сказала-" сколько веревочке не виться....."
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