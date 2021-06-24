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Австралийский водитель Mercedes-AMG C63 S улетел с дороги, дурачась на мокром шоссе

Австралийский водитель Mercedes-AMG C63 S улетел с дороги, дурачась на мокром шоссе (1 фото + 1 видео + 1 гиф)

Автор:
24 июня 2021 09:07
Сообщество : Аварии
Метки: AMG   Mercedes   mercedes-amg   аварии   авто   видео   дтп   занос   
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Mercedes-AMG C63 S Coupe - дикий зверь с огромным крутящим моментом и прекрасным звуком. Водитель этого заряженного С-класса угодил в аварию буквально на ровном месте. Этому предшествовали попытки подрифтить на малой скорости.

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Метки: AMG   Mercedes   mercedes-amg   аварии   авто   видео   дтп   занос   
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Свирепый Бамбр 2 часа назад
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teleuser 19 минут назад
первый раз когда esp вытащила машину он не понял что надо скинуть скорость?
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Психологическая поддержка 24 минуты назад
Ну, слава богу не БМВ, а то за*бали уже
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Frank Borman Полчаса назад
Если зарядить машинку, то разрядится она только в кювете.
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129
Gunter 59 минут назад
а кто сказал, что он вылетел с дороги. Там съезд и он туда удачно повернул.
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Борис Карабанов Час назад
- Смотрите, как я умею!
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27k
EvilHomer 2 часа назад
Абдрифтался.
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Димка Смола/67 2 часа назад
Дарвина в студию !!! Самоликвидация, великолепно !!!!
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Vossen

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