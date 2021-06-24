Австралийский водитель Mercedes-AMG C63 S улетел с дороги, дурачась на мокром шоссе

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Mercedes-AMG C63 S Coupe - дикий зверь с огромным крутящим моментом и прекрасным звуком. Водитель этого заряженного С-класса угодил в аварию буквально на ровном месте. Этому предшествовали попытки подрифтить на малой скорости.
Видео было записано на регистратор, установленный на машине, которая ехала спереди. На нём видно, что водитель «цешки» даже не превышал скорость. Однако в какой-то момент он решил попробовать сорвать купе в лёгкий занос.
Первая попытка была не столь эпичной — двухдверка слегка мотнула кормой, после чего водитель отпустил педаль газа. Во второй раз он решил дать больше мощности на задние колёса, но не справился с управлением. Машину занесло на мокром покрытии, что закончилось вылетом с дороги.
Первая попытка была не столь эпичной — двухдверка слегка мотнула кормой, после чего водитель отпустил педаль газа. Во второй раз он решил дать больше мощности на задние колёса, но не справился с управлением. Машину занесло на мокром покрытии, что закончилось вылетом с дороги.
Примечательно, что 510-сильное купе Mercedes-AMG C 63 S по случайности почти попало на асфальтированный съезд с шоссе. Но в ролике видно и слышно, что автомобиль всё же врезался в дерево.
Авторский пост
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