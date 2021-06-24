Австралийский водитель Mercedes-AMG C63 S улетел с дороги, дурачась на мокром шоссе

Видео было записано на регистратор, установленный на машине, которая ехала спереди. На нём видно, что водитель «цешки» даже не превышал скорость. Однако в какой-то момент он решил попробовать сорвать купе в лёгкий занос.



Первая попытка была не столь эпичной — двухдверка слегка мотнула кормой, после чего водитель отпустил педаль газа. Во второй раз он решил дать больше мощности на задние колёса, но не справился с управлением. Машину занесло на мокром покрытии, что закончилось вылетом с дороги.