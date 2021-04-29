Проскочу подумал один, фиг ты у меня проскочишь подумал другой

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Водителю белого Mercedes-Maybach надоело стоять в правом ряду и он решил не глядя перестроиться в левый, где в этот момент двигался Mitsubishi.
Авторский пост
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Honda Pilot жалко... вообще ни за что прилетело.
Что в головах у таких водителей?
И сквозняки