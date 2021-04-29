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Проскочу подумал один, фиг ты у меня проскочишь подумал другой

Проскочу подумал один, фиг ты у меня проскочишь подумал другой (2 фото + 1 видео)

Автор:
29 апреля 2021 12:23
Сообщество : Аварии
Метки: Mercedes   maybach   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   
969
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Водителю белого Mercedes-Maybach надоело стоять в правом ряду и он решил не глядя перестроиться в левый, где в этот момент двигался Mitsubishi.

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Метки: Mercedes   maybach   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   
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4k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Два дебила это сила!
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dima423 Свирепый Бамбр 2 часа назад
а почему 2 то? вроде один дебил на мерсе... второй то в чем виноват?
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21k
Юрьевич 16 минут назад
А почему на bmw и mercedesах не ставят указатели поворота?
Ни разу не видел чтобы их включали... Может их там нет?


Honda Pilot жалко... вообще ни за что прилетело.
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960
Леший Полчаса назад
это крыло стОит как весь мицу
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21k
Inter Леший 21 минуту назад
это бампер,и он ,походу ,даже не треснул
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2k
Максим 2 часа назад
Сдаётся мне, что водитель аутлендера даже подумать не успел, уж больно резкий автолюбитель на мерседесе. Дерзкий, как понос резкий.
Что в головах у таких водителей?
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19k
Андрей Иванов Максим Час назад
Великое Ничто у них в головах.
И сквозняки
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2k
Frank Borman 2 часа назад
- Разойдись, холопы! Барин едет! - крикнул водитель Мерса и крутанул руль. Но водитель Митсубиши почему то не разошелся...
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