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Ночью 15 июня, на улице Ленина в Рязани 36-летний водитель кроссовера Mercedes при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с Honda Accord, за рулём которго находился 24-летний парень. Один человек погиб.
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23-летняя пассажирка Honda умерла по дороге в медучреждение. 23-летняя пассажирка Honda и 42-летняя пассажирка Mercedes получили травмы.
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