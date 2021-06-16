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Авария дня. Молодая девушка погибла в ДТП в центре Рязани

Авария дня. Молодая девушка погибла в ДТП в центре Рязани (3 фото + 1 видео)

Автор:
16 июня 2021 10:55
Сообщество : Аварии
Метки: Mercedes   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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Ночью 15 июня, на улице Ленина в Рязани 36-летний водитель кроссовера Mercedes при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с Honda Accord, за рулём которго находился 24-летний парень. Один человек погиб.
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Метки: Mercedes   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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6k
Кружок 2 часа назад
Нахрена так летать в городе?
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147
Тварь Минуту назад
Повреждения машин не похожи на гибельную ситуацию. Судя по всему ремни в машине были для красоты.
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8k
ScorpionDS 39 минут назад
Могли бы пешеходы погибнуть, пройди они немного вперед ...
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7k
Billi_Bons Час назад
Судя по видео, Хонда не ехала, она низко летела.
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27k
Кот Баюн 2 часа назад
Если бы мразь так не летела, то ничего бы не произошло, считаю пдд давно пора пересмотреть. Поворачивающий не может определить скорость летуна, он руководствуется правилами, согласно которым скорость 60. При такой скорости он вполне успевал повернуть...
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13k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Нехило Хонда неслась. Впечатление, что если бы она ехала с соблюдением ограничения - мерин спокойно успел бы повернуть. Скорее всего увидел ее, решил, что Хонда далеко, но не понял, что она ехала с сильным превышением.
Пацан решил рисануться перед девушками...дорисовался.
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9k
Мафусаил 2 часа назад
Ппц, девушку жалко...
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