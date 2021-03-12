Дамочка на «Мерседесе» подбила трамвай в Москве

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Авария на улице Бориса Галушкина в Москве произошла 10 марта. Женщина за рулем кроссовера марки Mercedes-Benz решила развернуться и столкнулся с трамваем.
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