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Дамочка на «Мерседесе» подбила трамвай в Москве

Дамочка на «Мерседесе» подбила трамвай в Москве (2 фото + 1 видео)

Автор:
12 марта 2021 13:13
Сообщество : Аварии
Метки: Mercedes   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   трамвай   
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Авария на улице Бориса Галушкина в Москве произошла 10 марта. Женщина за рулем кроссовера марки Mercedes-Benz решила развернуться и столкнулся с трамваем.

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Метки: Mercedes   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   трамвай   
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7  комментариев
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11k
Eltiftel 2 часа назад
ну сто процентов трамвай виноват! Она дворниками махнула, что поворачивает!
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Рак Час назад
там постоянно большая концентрация долбойобов за рулем! кстати, при таком резком торможении, там народ посыпался как горох, помню трамвай так же тормзнул, бака которая все никак не могла себе место найти(прыгала с одного сиденья на другое) улетел как мяч вперед кабины, в итоге из за бабки все трамваи встали, машинист вызвал скору и не отпускал бабку(которая хотела ноги сделать) и народ пешком пошел из за старой дуры
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3k
Свирепый Бамбр Час назад
Подбивает тот, кто врезается, а не в кого!
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16k
nobody® Свирепый Бамбр Полчаса назад
И скорее всего, дамочка на трамвае подбила мерседес
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3k
Свирепый Бамбр nobody® 3 минуты назад
И сидит маме звонит и орет, мама, я мерседес убила! )))
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38k
Нанук Паналык 2 часа назад
Как это нет пострадавших?
Новый трамвай изуродовала курица!
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