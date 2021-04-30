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Авария дня. ДТП с участием мотоциклиста в Москве

Авария дня. ДТП с участием мотоциклиста в Москве (2 фото + 1 видео)

Автор:
30 апреля 2021 11:55
Сообщество : Аварии
Метки: Mercedes   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   
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На Малой Калужской улице мотоциклист, избегая столкновения с кроссовером Мерседес, завалил свой байк на бок.
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Метки: Mercedes   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   
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27k
Fat Lynx 3 часа назад
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2k
deLaKvinto 3 минуты назад
"На Малой Калужской улице мотоциклист, избегая столкновения с кроссовером Мерседес, завалил свой байк на бок."

Здесь в описании ошибка - вместо "избегая столкновения с кроссовером Мерседес, завалил свой байк на бок" должно быть, "не обладая умением водить мотоцикл, упал и повредил кроссовер Мерседес".
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726
vandergur 10 минут назад
Задолбал этот ФАРШ
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2k
Frank Borman Полчаса назад
Не грусти - похрусти!
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34k
AGM 50 минут назад
врядли специально завалил. просто резкое торможение с блокировкой
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3k
Сергей 2 часа назад
Что то рановато прилег...
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4k
Свирепый Бамбр 3 часа назад
Одноразовый в любом случае виноват!
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6k
Dima 3 часа назад
Мотоцикл купил, а умение тормозить - не купил.
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3k
Max Lu 3 часа назад
видео начинается, когда он уже упал. и что тут обсуждать?
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7k
Алеksей 3 часа назад
мне больше показалось, что он подскользнулся, а не спецом завалил. В начале падения вроде лужа, и там же начало торможения, да и судя по расстоянию, не завались на бок, оттормозился бы вполне вероятно.
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27k
Fat Lynx Алеksей 3 часа назад
Да он обосрался и метров за 70, влупил по тормозам и тут же свалился. Так то да, если бы тормозить умел, то ДТП не было бы, а если бы еще и скорость правильно выбрал, то и тормозить не пришлось бы.
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13k
Объект реальности Алеksей 2 часа назад
Ага, а когда покувыркался показал водителю мерса "Лайк"
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7k
Алеksей Fat Lynx Час назад
ну на том, возможно, и подскользнулся ))
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