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На Малой Калужской улице мотоциклист, избегая столкновения с кроссовером Мерседес, завалил свой байк на бок.
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Здесь в описании ошибка - вместо "избегая столкновения с кроссовером Мерседес, завалил свой байк на бок" должно быть, "не обладая умением водить мотоцикл, упал и повредил кроссовер Мерседес".