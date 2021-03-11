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Авария дня. На этот раз обошлось без пострадавших

Авария дня. На этот раз обошлось без пострадавших (3 фото + 1 видео)

Автор:
11 марта 2021 11:12
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   женщана за рулем   занос   
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8 марта, на подъездной автодороге к Первоуральску автомобилистка за рулем Kia не справилась с управлением и допустила выезд на встречную полосу, где совершила столкновение с каблучком Peugeot.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   женщана за рулем   занос   
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