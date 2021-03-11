В аварии никто не пострадал. Как рассказали в Госавтоинспекции, за рулем Kia находилась 32-летняя женщина, вместе с ней в машине на переднем сиденье в детском кресле ехал 5-летний ребенок. Медики осмотрели их и отпустили, не обнаружив серьезных травм.