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8 марта, на подъездной автодороге к Первоуральску автомобилистка за рулем Kia не справилась с управлением и допустила выезд на встречную полосу, где совершила столкновение с каблучком Peugeot.
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В аварии никто не пострадал. Как рассказали в Госавтоинспекции, за рулем Kia находилась 32-летняя женщина, вместе с ней в машине на переднем сиденье в детском кресле ехал 5-летний ребенок. Медики осмотрели их и отпустили, не обнаружив серьезных травм.
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