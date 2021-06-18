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В Санкт-Петербурге скутерист упал на бок, пытаясь избежать столкновения с "десяткой", водитель которой начал разворачиваться. После ДТП пострадавший наездник провел расследование и установил причину случившегося.
Авторский пост
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Я б на месте водителя десятки не считал себя участником ДТП. Он резко не выскакивал, а спокойно совершал свой манёвр ещё когда хруст на пешеходном переходе подрезал белый БМВ.
согласно статье 2 Закона "О безопасности дорожного движения" дорожно-транспортное происшествие - это событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинен иной материальный ущерб.
Формально - может и считается. А по факту - мудаку на двух колёсах попался мудак на 4-х. Нормально - люди не пострадали бы даже если бы и в лепёшку...