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«Причиной падения является вытекшее масло», — ДТП заниженного ВАЗа со скутером

«Причиной падения является вытекшее масло», — ДТП заниженного ВАЗа со скутером (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 июня 2021 11:02
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   видео   дтп   мотоциклист   хруст   
446
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В Санкт-Петербурге скутерист упал на бок, пытаясь избежать столкновения с "десяткой", водитель которой начал разворачиваться. После ДТП пострадавший наездник провел расследование и установил причину случившегося.

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Метки: аварии   авто   видео   дтп   мотоциклист   хруст   
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13  комментариев
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33
Андрей 2 часа назад
Представляю как ржал водитель белой бехи!
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10k
Олегbl4 36 минут назад
Рег даванул задний тормоз и завалил мот, т.е. навыков торможение нет от слова "совсем".
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22k
Юрьевич 57 минут назад
Хруст виноват конечно же. Он нарушил сразу несколько ПДД и карма его настигла.
Я б на месте водителя десятки не считал себя участником ДТП. Он резко не выскакивал, а спокойно совершал свой манёвр ещё когда хруст на пешеходном переходе подрезал белый БМВ.
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6k
Ivan Час назад
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28k
Fat Lynx Час назад
100% рег сам себе буратино!
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257
Alex122 Час назад
Скутерист - хамло конченное. Сначала совершил поворот направо вторым рядом. Затем резко разогнался, хотя видел впереди другое транспортное средство. Затем по хамски разговаривал с другим участником движения. Ещё раз подтвердил расхожее мнение о двухколесных. Капелька масла на покрышке - это вообще смешно.
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5k
Ruk 2 часа назад
хрустик идиот. я думал жигулёвщик ему по лицу накатит. автор тоже, тут не ДТП хруста с Жигулём, а хруст навернулся
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17k
nobody® 2 часа назад
к чему вопрос?
согласно статье 2 Закона "О безопасности дорожного движения" дорожно-транспортное происшествие - это событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинен иной материальный ущерб.
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9k
Dihydrogen Monoxide 2 часа назад
не заниженный ВАЗ, а униженный ТАЗ.
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27k
Игорь 2 часа назад
"Считается ли случившееся дорожно-транспортным происшествием?"
Формально - может и считается. А по факту - мудаку на двух колёсах попался мудак на 4-х. Нормально - люди не пострадали бы даже если бы и в лепёшку...
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33
Андрей 2 часа назад
Мозги у рега вытекли , а не масло !
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4k
Борис Карабанов 2 часа назад
Интересно, за те годы, которые прошли с момента принятия поправки запрещающей "занижение", хотя бы одного нарушителя оштрафовали или вынесли хоть одно предписание на ликвидацию данного конструктивного изменения видимого невооруженным глазом?
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