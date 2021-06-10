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Авария дня. Двое школьников насмерть разбились на скутере в Ленинградской области

Авария дня. Двое школьников насмерть разбились на скутере в Ленинградской области (6 фото + 2 видео)

Автор:
10 июня 2021 12:28
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   хруст   
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Во Всеволожском районе в Лесколово два подростка на скутере выехали на полосу встречного движения и столкнулись с автомобилем Skoda Yeti. Оба школьника от полученных травм скончались на месте аварии.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   хруст   
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10  комментариев
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ЕвгенийДончак Час назад
Искренне жаль водителя "Skoda" - человек на ровном месте получил кучу проблем.
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2k
Frank Borman Минуту назад
Мозгов нет - считай, калека. Ну или труп.
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kleyman Минуту назад
Вывод, автомобили "Skoda" сделаны весьма надёжно и с явным расчётом на летучих идиотов.
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4k
Иван Час назад
Права категории М уже отменили?
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Дельфин Красивый Час назад
и патцанов жалко, и шкодовца, гадство какое!
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Serg Час назад
Придурки. Теперь еще родители за ремонт машины выплачивать будут.
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117k
InfoVoin 2 часа назад
Сразу вспоминаю очень древний анекдот... Алло, это магазин Автовеломото, Вам звонят с хирургии, Вы сегодня сколько продали Чезетов?... Десять!... Понятно, значит ещё трое где-то ездят.
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