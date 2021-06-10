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Во Всеволожском районе в Лесколово два подростка на скутере выехали на полосу встречного движения и столкнулись с автомобилем Skoda Yeti. Оба школьника от полученных травм скончались на месте аварии.
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Последние секунды перед ДТП
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