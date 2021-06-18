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Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста случилось на улице Ленина в Бердске. 26-летний парень на Ducati не справился с управлением, начав резко тормозить из-за перестроившегося впереди автомобиля.
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Как только моя жена зебеременела первым ребенком, я сразу же избавился от мотика и с тех пор ни разу больше не сел. Моим детям папа нужен.
Хорошо хоть окружающие не пострадали.