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Авария дня. Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь

Авария дня. Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь (4 фото + 1 видео)

Автор:
18 июня 2021 10:13
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   видео   дтп   мотоциклист   смертельное дтп   
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста случилось на улице Ленина в Бердске. 26-летний парень на Ducati не справился с управлением, начав резко тормозить из-за перестроившегося впереди автомобиля.
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Метки: аварии   авария дня   авто   видео   дтп   мотоциклист   смертельное дтп   
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24  комментария
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4k
Борис Карабанов Час назад
Теперь государство лет 15-ть будет платить ребёнку пособие по утрате кормильца. За что? За то, что папуля любил понтоваться и считал себя королём дороги.
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16k
sanchesS80 Минуту назад
Любил бы жизнь - не гонял бы.
Как только моя жена зебеременела первым ребенком, я сразу же избавился от мотика и с тех пор ни разу больше не сел. Моим детям папа нужен.
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9k
Кыся 2 минуты назад
Любил жизнь, говорите? Да что-то не заметно...
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6k
dikijjim 2 минуты назад
быстрый парень, не то что вся остальная челядь,удручает что не подумал давя на газ о семье,но где тут думать когда главное скорость.
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5k
d_a_a_31 6 минут назад
Там везде висит знак 40. Он разве 40 летел?
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70
Владимир 7 минут назад
Как же глупо...
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17k
nobody® 17 минут назад
Не надо приплетать перестроившегося. Мотоциклист начал резко тормозить перед знаком 40 - молодец же!
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34k
Олег 47 минут назад
как по мне - это самоубийство. И не нужно искать виноватых
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1k
Riddick 55 минут назад
Если бы не столп, остался бы жив. Но не судьба
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1k
EvgeniySAN 58 минут назад
Вполне обычное перестроение, это мотоциклист резко ехал.
Хорошо хоть окружающие не пострадали.
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20k
Добрый Алабай Час назад
Быстро поедешь - медленно понесут. Скорость у него была больше 100.
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54k
pynh Час назад
летел? летел. значит сам виноват.
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6k
Игорь Час назад
Любил жизнь? Сомнительно как то
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192
-♛- Час назад
Скорость убила....
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392
piharev1 -♛- Минуту назад
нет не скорость! но быстрая остановка
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78
Дон Де-Пупре Час назад
Похоже, он изменил своей любви к жизни.
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17k
babuby Час назад
А не судьба была ехать медленнее, чтобы вовремя реагировать на изменяющуюся дорожную обстановку? Ну нахрена!? Едь себе со скоростью потока, наслаждайся, радуйся сто ты не в железной коробке а на мотоцикле,.... Вот не понимаю я.
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695
Злодей Час назад
Конечно,автомобиль виноват.
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