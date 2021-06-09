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На улице Ленина в Анапе водитель автомобиля Chevrolet Niva решил повернуть налево через две сплошные и столкнулся со встречным мотоциклом Suzuki Bandit 400.
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Нивовод виновен на все 150%
Конкретный, это ты, потому, что ты не занимаешься ерундой, которую перечислил.
А вот остальные 99%, это общая масса, которая и заставляет не любить всех.
Ровных тебе дорог, двухколесный
И то до первого люка который коробочка пропустит меж колес, а он занырнет в него с головой