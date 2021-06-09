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Авария дня. В Анапе водитель «Нивы» убил мотоциклиста

Авария дня. В Анапе водитель «Нивы» убил мотоциклиста (5 фото + 2 видео)

Автор:
09 июня 2021 11:03
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   смертельное дтп   
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На улице Ленина в Анапе водитель автомобиля Chevrolet Niva решил повернуть налево через две сплошные и столкнулся со встречным мотоциклом Suzuki Bandit 400.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   смертельное дтп   
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12k
Юрий Николаевич 2 часа назад
А почему именно водитель Нивы убил? Мотоциклистам скоростной режим соблюдать не надо?
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34k
Игорь 10 минут назад
1-й не там поворачивал, 2-й низко летел. 1-й сядет, а 2-й будет лежать... вечно.
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27k
Кот Баюн 11 минут назад
Несся бы хруст со светом (как ПДД обязывают), возможно его бы заметили даже на таких скоромтях
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27k
Кот Баюн 12 минут назад
Один слепой, второй резкий как понос, так еще и без света маскируется
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6k
Ноутбуки Накомоде Полчаса назад
Я вчера тоже чуть не угробил мопедиста. Сам в черном, шлем черный, фара не горит. Не заметил.
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65k
Каракули 48 минут назад
Каждый мотоциклист должен помнить - ТЕБЯ не видно!!
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3k
Rubiroid_47 Час назад
Пид*орас тупоголовый...
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2k
Дмитрий ! Час назад
Через двойную сплошную, не уступил....прям хочется посмотреть на этого дебила.
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5k
Дельфин Красивый 2 часа назад
60 км\ч по городу, для всех
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564
Glassy 2 часа назад
Нивовод - кусок дебила. Пусть посидит. Идиот бл-дь.
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14k
KOSTELLO 2 часа назад
Не люблю мотоциклистов, но тут......
Нивовод виновен на все 150%
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17k
nobody® 2 часа назад
мало столбиков влепили, надо было дальше перекрёстка заканчивать
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3k
Brataxe 2 часа назад
А откуда столько крови? Без шлема был?
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29k
Головасыр коричнештанник 3 часа назад
лето, пора жатвы
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Johnny

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