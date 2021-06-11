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Авария дня. На пустом перекрестке столкнулись два мотоциклиста

Авария дня. На пустом перекрестке столкнулись два мотоциклиста (3 фото + 2 видео)

Автор:
11 июня 2021 13:46
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   видео   дтп   мотоциклист   хруст   
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10 июня, в Кировском районе Петербурга на перекрестке улиц Краснопутиловская и Зайцева столкнулись два мотоцикла Honda CBR и Honda Steed.
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Метки: аварии   авария дня   авто   видео   дтп   мотоциклист   хруст   
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24  комментария
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4k
au3 2 часа назад
А что, мотоцикласты не видят мотоцикластов? А ведь они всегда утверждают, что все должны их видеть
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246
gonza Минуту назад
Встреча бесстрашных хрустов
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15k
Денис Полчаса назад
Но что же это такое... как же так... неужели мотоцикл нельзя было заметить!
Да это же невозможно! Просто тупой водила, что поворачивал не смотрел по сторонам!

Прямо душой отдохнул, глянув это видео :)))
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20k
Добрый Алабай Полчаса назад
Пару дней назад в Москве увидел рекламный плакат с призывом включать поворотники и сохранить жизнь мотоциклисту. Зачем? Они сами свою жизнь не ценят. Зачем мне о ней заботиться? За час до этого мудак на двух колёсах без включения поворотника вылетел из левого ряда под мою машину. Ему нужно было объехать "пробку" перед светофором из пяти машин. Я, конечно, успел затормозить, но только из-за того, что пожалел свою машину.
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20k
hebpat 39 минут назад
у приятеля был брат мотоциклист, и своя тусовка мотоциклетная, чувствовали себя крутыми, пели как петухи, что они крутые и смелые и что не могут жить без адреналина, брат приятеля попал в аварию, пролежал пол года в коме и отдал богу душу, крутые и смелые походили в больницу, сходили на похороны, и мотоциклы по продавали, видать не захотели на его место..
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209
sain╥68 46 минут назад
Хрусты летели и летели......((
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732
Glassy Час назад
Ляяяяяя, какая фигня то! Значит не только мы - автолюбители их не видим? Они сами друг друга не видят! Повод задуматься... не?!
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22k
Юрьевич Час назад

Молодцы, самоликвидировались! Двумя дебилоидами на дороге меньше.
И нормальные люди не пострадали!
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5k
citrus1 Час назад
Победила HONDA
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14k
KOSTELLO 2 часа назад
Вот и развенчан миф о том, что слепошарые четырехколесные, не видят мотоциклистов
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3k
Том Сойер 2 часа назад
Начался сезон мотоциклиздов-хрустов.....

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12k
Бляяяястяще! 2 часа назад
Вот и поприветствовали друг-друга
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3k
ImNIK 2 часа назад
Если даже мот не видит своего соплеменника, будучи ослепленным закатом. То что говорить о водителях авто....
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10k
ЕвгенийДончак 2 часа назад
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