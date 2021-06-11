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10 июня, в Кировском районе Петербурга на перекрестке улиц Краснопутиловская и Зайцева столкнулись два мотоцикла Honda CBR и Honda Steed.
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Водителя спортивного CBR увезли в больницу с переломом руки. Второй мотоциклист пострадал сильнее — его госпитализировали в тяжелом состоянии.
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Метки: аварии авария дня авто видео дтп мотоциклист хруст
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