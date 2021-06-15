Женщина-полицейская не заметила мотоциклиста при повороте налево

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В Петербурге на улице Зайцева полицейский автомобиль столкнулся с мотоциклом. За рулем служебной машины находилась женщина-кинолог.
29-летний мотоциклист получил травмы средней тяжести. Легкие травмы получили полицейская и ее 19-летний пассажир. Всех троих увезли в больницу.
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