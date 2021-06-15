FISHKINET
Сообщество Аварии 4460 постов • 462 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Женщина-полицейская не заметила мотоциклиста при повороте налево

Женщина-полицейская не заметила мотоциклиста при повороте налево (2 фото + 1 видео)

Автор:
15 июня 2021 13:37
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   видео   дтп   мтоциклист   полицейский автомобиль   хруст   
1477
2
1
В Петербурге на улице Зайцева полицейский автомобиль столкнулся с мотоциклом. За рулем служебной машины находилась женщина-кинолог.

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   видео   дтп   мтоциклист   полицейский автомобиль   хруст   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
12
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Corvus Corax 3 часа назад
Нет у нас Кировского района давно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
14k
ВОВЧЕГ 44 минуты назад
Слепая лошадь, чувствующая везде свою безнаказанность. Хруст то и ехал не быстро, просто не ожидал такой наглости.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
EvilHomer 52 минуты назад
У рега на заднем стекле наклейка "pride car audio".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Fat Lynx Час назад
Думал что там нет поворота... оказывается есть, она просто слепошарая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
nobody® 2 часа назад
Порноролик надо снимать в другую сторону
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Александр 2 часа назад
Невысоко взлетел... К дождю...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Tamdima 2 часа назад
Смотрел очень внимательно, теперь у меня башка как у Паркинсона покачивается, в такт камере.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Aaaaaa 2 часа назад
как всегда в Новосибирске, наверное?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Британцы назвали топ-10 своих любимых сексуальных «извращений» Британцы назвали топ-10 своих любимых сексуальных «извращений» Авария дня. Гонявший на заднем колесе мотоциклист попал в серьезное ДТП Авария дня. Гонявший на заднем колесе мотоциклист попал в серьезное ДТП В Ульяновске во время погони машина ДПС попала в аварию В Ульяновске во время погони машина ДПС попала в аварию Закономерный итог: быстрый мотоциклист столкнулся с автомобилем в Москве Закономерный итог: быстрый мотоциклист столкнулся с автомобилем в Москве Авария дня. Двое школьников насмерть разбились на скутере в Ленинградской области Авария дня. Двое школьников насмерть разбились на скутере в Ленинградской области Авария дня. ДТП с участием мотоциклиста в Петербурге Авария дня. ДТП с участием мотоциклиста в Петербурге
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1766140



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Топ-10 самых сексуальных любительниц компьютерных игр
5
0
Топ-10 самых сексуальных любительниц компьютерных игр
Warspot о наградах: хардкор Всемирного торгового центра
2
51
Warspot о наградах: хардкор Всемирного торгового центра
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
0
Автовсячина
Новосибирск. Пожар на Гусинобродском шоссе начался в седьмом часу вечера
1
3
Новосибирск. Пожар на Гусинобродском шоссе начался в седьмом часу вечера
Британцы назвали топ-10 своих любимых сексуальных «извращений»
Британцы назвали топ-10 своих любимых сексуальных «извращений»
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Правильно! Кого мы обманываем?
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#люди#кино#прикол#Россия#дтп#птицы#спорт#великобритания
#интересно#картинки#подборка#СССР#сша#фильм#позитив#сатира#в мире#комментарии
#фото#животные#фотографии#интересное#факты#автомобили#приколы#автомир#аварии#футбол

На что жалуетесь?

Вернуться