Тройничок: встреча таксиста, скутериста и парня на моноколесе

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Довольно интересное и необычное ДТП произошло в Москве. Парень на моноколесе столкнулся со скутером, а затем оказался под колесами автомобиля такси.
Присутствует ненормативная лексика!
Авторский пост
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп моноколесо скутер
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Потом самокатчики...
Но эти недоездуны хуже всего