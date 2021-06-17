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Тройничок: встреча таксиста, скутериста и парня на моноколесе

Тройничок: встреча таксиста, скутериста и парня на моноколесе (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 июня 2021 13:21
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   моноколесо   скутер   
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Довольно интересное и необычное ДТП произошло в Москве. Парень на моноколесе столкнулся со скутером, а затем оказался под колесами автомобиля такси.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   моноколесо   скутер   
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13  комментариев
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9k
Kostick 48 минут назад
новая рубрика на порнхабе - threesome achtung )
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81k
Taras Kozalupko 5 минут назад
Ахтунги на проезжей части
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32k
Опаньки 9 минут назад
В ПДД надо добавить разрешение навесить люлей таким
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168
SVG 15 минут назад
Эти на мопедике навряд ли ГАИ дожидаться станут. Обморок на моноколесе если не сильно задело тоже по тихой свалит. Остаётся Гаицев дождаться и им запись передать.
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178
-♛- 19 минут назад
А чего это вдруг этот моноколесист поехал?
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17k
Ego sum qui sum 23 минуты назад
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10k
ЕвгенийДончак 23 минуты назад
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5k
Мистер Фикс 24 минуты назад
Раньше были велосипедисты...
Потом самокатчики...
Но эти недоездуны хуже всего
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3k
avix Полчаса назад
Чувак на моноколесе ощутил себя Бэтменом. Самый пипец в том, что водиле его вообще не видно было. Он просто вырос из-за скутериста.
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405
Будьте крепенькими и здоровенькими! Полчаса назад
"моноколесоноид" реально 100%отмороженный...
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5k
М С Полчаса назад
А как слепой может ездить на моноколесе?
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9k
Александр Полчаса назад
Парень на моноколесе с моноизвилиной в мозгу.
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