FISHKINET
Сообщество Аварии 4453 поста • 460 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Авария дня. В Челябинске столкнулись пять автомобилей, есть погибшие

Авария дня. В Челябинске столкнулись пять автомобилей, есть погибшие (7 фото + 1 видео)

Автор:
11 июня 2021 13:17
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
401
7
1
10 июня, полпятого вечера на пересечении улиц Дзержинского и Барбюса 40-летний водитель Volkswagen Passat СС устроил массовое ДТП, выскочив на встречную полосу и проехав на красный сигнал светофора. Погиб один человек.
Предыдущая часть

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
155
Андрей Час назад
Психиатра что дал ему справку то же надо посадить!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
27k
EvilHomer 13 минут назад
Была бы пристёгнута, была бы жива. А то некоторые говорят, что в городе можно не пристегиваться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Ищем пару на лето: как выбрать идеальную обувь? Ищем пару на лето: как выбрать идеальную обувь? Авария дня. В Башкирии водитель «Поло» погиб, врезавшись в дерево Авария дня. В Башкирии водитель «Поло» погиб, врезавшись в дерево Авария дня. Столкновение с пожарной машиной в Петрозаводске Авария дня. Столкновение с пожарной машиной в Петрозаводске Авария дня. Страшное ДТП на платной автодороге в Новгородской области Авария дня. Страшное ДТП на платной автодороге в Новгородской области Авария дня. На Кубани внедорожник столкнулся с пассажирским поездом Авария дня. На Кубани внедорожник столкнулся с пассажирским поездом Авария дня. Момент страшного ДТП в Омске Авария дня. Момент страшного ДТП в Омске
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1765620



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Девушки-пожар: Самые сексуальные представительницы российского косплея
4
0
Девушки-пожар: Самые сексуальные представительницы российского косплея
В Сочи расстреляли двух судебных приставов
1
395
В Сочи расстреляли двух судебных приставов
﻿
Набирающие популярность в сообществах
БРЕСТ под Томском. Эволюционный скачок в атомной энергетике
1
52
БРЕСТ под Томском. Эволюционный скачок в атомной энергетике
Домашние конфеты «РАФАЭЛЛО» не хуже оригинала. Магазинные больше НЕ КУПЛЮ!
5
22
Домашние конфеты «РАФАЭЛЛО» не хуже оригинала. Магазинные больше НЕ КУПЛЮ!
Супер умная электрическая зубная щетка Oclean X pro Elite
Супер умная электрическая зубная щетка Oclean X pro Elite
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
КОРОТКО о женщинах
7
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#животные#Россия#позитив#СССР#фильм#знаменитости#авто аварии#приколы
#Юмор#прикол#подборка#автомобили#кино#фотографии#аварии#истории#факты#познавательно
#интересно#интересное#люди#картинки#автомир#футбол#дтп#сша#курьезы#Разное

На что жалуетесь?

Вернуться