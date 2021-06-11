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10 июня, полпятого вечера на пересечении улиц Дзержинского и Барбюса 40-летний водитель Volkswagen Passat СС устроил массовое ДТП, выскочив на встречную полосу и проехав на красный сигнал светофора. Погиб один человек.
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30-летняя пассажирка Lada скончалась.
— От удара ее наполовину выбросило из машины и протащило по асфальту, — рассказал свидетель аварии.
— От удара ее наполовину выбросило из машины и протащило по асфальту, — рассказал свидетель аварии.
«По предварительным данным, у водителя мог случиться приступ эпилепсии, и он не отдавал отчета своим действиям. Однако это не освобождает его от ответственности, так как перед тем, как сесть за руль, или в пути он должен был оценить свое состояние здоровья. При этом установлено, что в момент ДТП он не был в состоянии опьянения, следов наркотиков в его организме также не обнаружено», — сообщил изданию зампрокурора Челябинска Михаил Венглер.
По его словам, проблемы неврологического характера у водителя могли быть из-за старой травмы: он был выжившей жертвой «лесопаркового маньяка», который находил влюбленные парочки в районе городского бора в 2004 году, убивал выстрелом в голову мужчин и насиловал женщин.
По его словам, проблемы неврологического характера у водителя могли быть из-за старой травмы: он был выжившей жертвой «лесопаркового маньяка», который находил влюбленные парочки в районе городского бора в 2004 году, убивал выстрелом в голову мужчин и насиловал женщин.
На мужчину завели уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. С водителя взяли подписку о невыезде.
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