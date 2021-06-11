«По предварительным данным, у водителя мог случиться приступ эпилепсии, и он не отдавал отчета своим действиям. Однако это не освобождает его от ответственности, так как перед тем, как сесть за руль, или в пути он должен был оценить свое состояние здоровья. При этом установлено, что в момент ДТП он не был в состоянии опьянения, следов наркотиков в его организме также не обнаружено», — сообщил изданию зампрокурора Челябинска Михаил Венглер.



По его словам, проблемы неврологического характера у водителя могли быть из-за старой травмы: он был выжившей жертвой «лесопаркового маньяка», который находил влюбленные парочки в районе городского бора в 2004 году, убивал выстрелом в голову мужчин и насиловал женщин.