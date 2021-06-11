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Водитель KIA отправил BMW в припаркованные машины

Водитель KIA отправил BMW в припаркованные машины (3 фото + 1 видео)

Автор:
11 июня 2021 14:15
Сообщество : Аварии
Метки: kia   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   разворот   
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10 июня, в Василеостровском районе Петербурга водиткель KIA с «адскими» номерами совершал разворот и столкнулся с BMW 7-серии. Последний от удара улетел в два припаркованных автомобиля.

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Метки: kia   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   разворот   
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13  комментариев
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2k
Максим 3 часа назад
Ну что тут скажешь, водитель КИА познает стоимость различных автомобилей, при том большинство за свой счёт.
Умные учатся на чужих ошибках, дураки на своих. Но теперь он узнает как полезно смотреть по сторонам при перестроении.
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1k
mikhanych 21 минуту назад
выехал на все деньги
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741
Glassy 3 часа назад
Занчит не БМВ виновато в том, что на дорогах полно мудаков?
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5k
ДеониS 3 часа назад
"Регистратор" так себе Ванга
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3k
Том Сойер 3 часа назад
Водитель КИА.....

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