Водитель KIA отправил BMW в припаркованные машины

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10 июня, в Василеостровском районе Петербурга водиткель KIA с «адскими» номерами совершал разворот и столкнулся с BMW 7-серии. Последний от удара улетел в два припаркованных автомобиля.
Присутствует ненормативная лексика!
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Умные учатся на чужих ошибках, дураки на своих. Но теперь он узнает как полезно смотреть по сторонам при перестроении.
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Не, ну а фуле она там ехала? Других дорог нет, что ли?