FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Аварии 4306 постов • 458 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
Закономерный итог: быстрый мотоциклист столкнулся с автомобилем в Москве

Закономерный итог: быстрый мотоциклист столкнулся с автомобилем в Москве (2 фото + 2 видео)

Автор:
19 апреля 2021 11:45
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   хруст   
1000
2
2
На улице Барклая в в Москве мотоциклист на «Хонде» слишком сильно разогнался и врезался в Lacetti, который выехал со второстепенной дороги. Разумеется, автомобилист попросту не заметил приблежающийся «снаряд».

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   мотоциклист   хруст   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
34
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
34  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Сергей 2 часа назад
Повезло дебилу, что жив остался. Может теперь подумает, что в черте города скорость не выше 60ти не для штрафов придумана. Вот только стопроцентно водилу Шевроле виновным сделают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
30k
Aleksandr 24 секунды назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Inter 12 минут назад
а тапки слетели!!! дорвались,идиоты
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Олег 21 минуту назад
В старой версии ПДД был пункт о том, что водитель вправе рассчитывать на то, что другие участники движения соблюдают ПДД. Хруст реально летел убиваться
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18
Дмитрий Иванов 23 минуты назад
Мотоциклисты носятся, как последний день живут. А на всех плакатах говорят "водитель будь внимательнее, включай поворотники". Может стоит обратится к мотоциклистам "уважаемые, не превышайте, не мечитесь из ряда в ряд, как говно в унитазе, пользуйтесь поворотниками и будьте заметнее".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
165
Алексей Дмитрий Иванов 18 минут назад
Выбор сделан в пользу фразы где слов поменьше и аудитория посообразительнее. А для мух еще транспаранты большие нужны, чтобы они успели прочитать. Не вариант короче.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
165
Алексей Полчаса назад
А чего не в шлёпках? Или экип для трусов? Или это способ подтереться после дефекации?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Артур Гевондян Полчаса назад
в самом конце шестидесятых на школьном КВН у нас был задан вопрос: от центра города на скорости 120 км/ч едет мотоциклист. Вопрос - где он будет через 20 минут? ответ: в морге или в больнице
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Барт Симпсон Полчаса назад
из той же серии
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
hangukhangukovich 42 минуты назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
JACKAL 45 минут назад
Идиот конченый... За каким хером так разгоняться в городе????
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Артур Гевондян JACKAL Полчаса назад
Вы сами ответили на вопрос.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Элек Мек 51 минуту назад
Можно прямо ставки делать-доживёт или нет этот мотолюбитель до конца мотосезона?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
alexis Элек Мек 18 минут назад
Хватит денег на новый- может и не дожить. Не хватит- есть шанс.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Fat Lynx 54 минуты назад
Исключительный [мат]... Исключительный и, падла, живучий.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Заряд бодрости Час назад
клоун на двух колесах

шорты-тапки-стайл
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman Час назад
Мотоциклисты бывают молодыми и быстрыми, или старыми и медленными. А больше мотоциклистов не бывает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Serg2001 Час назад
Тише едешь - дальше будешь (с).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Юрьевич 2 часа назад
Сезон хрустов открыт...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Max Lu 2 часа назад
тут даже писать много не надо. мозгов мало и хватает видать, чтоб дать газ по прямой
спортак в городе
без комби
гонет не меньше 100 км/ч, не оценивая ситуацию

очень повезло!
ну зато скорее всего попадёт в разбор полётов у Гава
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
Viktor 2 часа назад
Жалко не видно сколько на спидометре у дебила!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
539
Шурман Viktor 2 часа назад
145
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66k
Ужин после шести. 2 часа назад
Нормально он себя чувствует.. У него скорость была под 200..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Vitamin 2 часа назад
Смачно он приехал...))
Лачетиста только жалко, признают виноватым, хотя можно попробовать на обоюдку натянуть, если другие реги и камеры над дорогой подтвердят превышение мотопридурка....
А вообще (не в обиду нормальным мациклистам), с удовольствием смотрел бы такие ролики, как первые 10 секунд, только не в городе, а где нибуть а поле об дерево. Чем больше побьются, тем больше спокойствия на дорогах станет.
ЗЫ. Прошу простить, за здоровый цинизм, НО...
Дальнобои (у меня рация в авто) их (мациклистов летающих по трассам) "консервами" называют. Типа, когда он в обмотке (или как их там одежда называется) куда нибудь улетает от слова "совсем", то скорая и ГАИшники не долго на них время тратят. Всё же в мешке остается, костюм у них герметичный, и каски хорошие. Мозги по асвальту не расбрасывает, смывать потом ничего не надо. Грузи просто упаковку и всё.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
76k
Броненосец Потелкам Vitamin 2 часа назад
бошку только отрывает, в шлеме, и тело напополам рвет по пузу
когда сильно быстро об твердое приезжает
выезжал много раз на такие ДТП
насмотрелся
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Vitamin Броненосец Потелкам Час назад
А, спасибо)
Так не видел еще, наверное совсем твердое было, и скорость ближе к космической))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Сергей Броненосец Потелкам 22 минуты назад
Три годика назад видел как хрустик в лобовую с фурой "сошёлся". Так там останки больше супавой набор напоминали нежеле человеческое тело. И костюм с шлемом не помогли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
speaktr-st Vitamin 16 минут назад
Регистратора других авто - мало, нужна фиксация скорости, чтобы натянуть на обоюдку. Или дорогостоящие экспертизы, тормозной путь, сила удара и т.д. и т.п.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 2 комментария
Показать ещё
Искусственный интеллект «расшифровал» пейзаж, скрытый под картиной Пикассо (2 фото + видео) Искусственный интеллект «расшифровал» пейзаж, скрытый под картиной Пикассо (2 фото + видео) Авария дня. Один человек погиб в результате столкновения с автобетономешалкой в Удмуртии Авария дня. Один человек погиб в результате столкновения с автобетономешалкой в Удмуртии Авария дня. В Красноярске в ДТП погиб мотоциклист Авария дня. В Красноярске в ДТП погиб мотоциклист Авария дня. Мотоцикл протаранил "Ниву" под Калугой Авария дня. Мотоцикл протаранил "Ниву" под Калугой Видео момента аварии блогера Diablo R1 с видеорегистратора патрульной машины Видео момента аварии блогера Diablo R1 с видеорегистратора патрульной машины Авария дня. В Екатеринбурге пьяный водитель проехал на красный и сбил мотоциклистов Авария дня. В Екатеринбурге пьяный водитель проехал на красный и сбил мотоциклистов
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1749720



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Питер Фройхен: один из самых интересных людей в мире
4
35
Питер Фройхен: один из самых интересных людей в мире
Фотографии, показывающие обратную сторону снимков в сети
9
50
Фотографии, показывающие обратную сторону снимков в сети
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Идеально для зомби-апокалипсиса: канадский броневик Gurkha за 30 миллионов
0
26
Идеально для зомби-апокалипсиса: канадский броневик Gurkha за 30 миллионов
Меняя себя, меняем мир: почему в последнее время стала так популярна пластическая хирургия?
0
18
Меняя себя, меняем мир: почему в последнее время стала так популярна пластическая...
Девушка необычным способом уличила любимого в измене (4 фото)
Девушка необычным способом уличила любимого в измене (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Ребенок из Красной книги
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#Россия#СССР#сша#прикол#комментарии#в мире#подборка#дети#смешные
#история#фото#факты#кино#дтп#сатира#позитив#сарказм.#приколы#шоу бизнес
#интересно#люди#картинки#Фотографии.#животные#прикольные#фотографии#аварии#ретро#авто аварии

На что жалуетесь?

Вернуться