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На улице Барклая в в Москве мотоциклист на «Хонде» слишком сильно разогнался и врезался в Lacetti, который выехал со второстепенной дороги. Разумеется, автомобилист попросту не заметил приблежающийся «снаряд».
Присутствует ненормативная лексика!
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Метки: аварии авто авто аварии видео дтп мотоциклист хруст
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шорты-тапки-стайл
спортак в городе
без комби
гонет не меньше 100 км/ч, не оценивая ситуацию
очень повезло!
ну зато скорее всего попадёт в разбор полётов у Гава
Лачетиста только жалко, признают виноватым, хотя можно попробовать на обоюдку натянуть, если другие реги и камеры над дорогой подтвердят превышение мотопридурка....
А вообще (не в обиду нормальным мациклистам), с удовольствием смотрел бы такие ролики, как первые 10 секунд, только не в городе, а где нибуть а поле об дерево. Чем больше побьются, тем больше спокойствия на дорогах станет.
ЗЫ. Прошу простить, за здоровый цинизм, НО...
Дальнобои (у меня рация в авто) их (мациклистов летающих по трассам) "консервами" называют. Типа, когда он в обмотке (или как их там одежда называется) куда нибудь улетает от слова "совсем", то скорая и ГАИшники не долго на них время тратят. Всё же в мешке остается, костюм у них герметичный, и каски хорошие. Мозги по асвальту не расбрасывает, смывать потом ничего не надо. Грузи просто упаковку и всё.
когда сильно быстро об твердое приезжает
выезжал много раз на такие ДТП
насмотрелся
Так не видел еще, наверное совсем твердое было, и скорость ближе к космической))