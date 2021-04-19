На улице Барклая в в Москве мотоциклист на «Хонде» слишком сильно разогнался и врезался в Lacetti, который выехал со второстепенной дороги. Разумеется, автомобилист попросту не заметил приблежающийся «снаряд».

0 Источник: Мотоциклисту была оказана медицинская помощь на месте.

Присутствует ненормативная лексика!