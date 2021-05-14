Серьезное столкновение двух обгоняющих автомобилей под Челябинском

"Только в России, обгоняя по встречке, можно получить удар в зад", — крылатая фраза, которая как нельзя кстати подходит к этому ДТП, произошедшему на трассе под Челябинском.

0 Судя по стоп-сигналам «Фольксвагена», водитель даже не пытался тормозить.