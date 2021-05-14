Серьезное столкновение двух обгоняющих автомобилей под Челябинском

1850
1
1
"Только в России, обгоняя по встречке, можно получить удар в зад", — крылатая фраза, которая как нельзя кстати подходит к этому ДТП, произошедшему на трассе под Челябинском.
Присутствует ненормативная лексика!
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. ДТП при обгоне в Архангельской области
- Авария дня. Два человека серьезно пострадали в Ленинградской области
- Авария дня. Снежный апрель в Воркуте
- Авария дня. Столкновение в сильную метель на трассе в Башкирии
- Авария дня. Лобовое столкновение с «Калиной» в Новосибирской области
Метки: volkswagen аварии авто авто аварии видео дтп обгон
33
Понравилось33
Новости партнёров
Меня всегда удивляют такие люди.. Они сразу после аварии куда то звонят..
По сути серая ничего не нарушала, поворот показала, и в момент удара была полностью на полосе. Не подрезал, не выталкивал.
Черная (при скорости на реге в 60 кмч) ну наверное шла около ста, по загородной трассе допустимо.
Фигзнает, как ГАИшники решат. И "неуступил дорогу" не пришить, и "превышение скорости" тоже вроде не канает.
Один из немногих случаев, когда я не могу быстро принять решение)