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Серьезное столкновение двух обгоняющих автомобилей под Челябинском

Серьезное столкновение двух обгоняющих автомобилей под Челябинском (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 мая 2021 13:11
Сообщество : Аварии
Метки: volkswagen   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   обгон   
1850
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"Только в России, обгоняя по встречке, можно получить удар в зад", — крылатая фраза, которая как нельзя кстати подходит к этому ДТП, произошедшему на трассе под Челябинском.

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Метки: volkswagen   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   обгон   
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20  комментариев
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3k
Max Lu 2 часа назад
один летел как бешенный, другой не посмотрел в зеркало перед обгоном... встретились короче
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−2
VDVForever Минуту назад
Даун на черной летел 140 минимум если не 160 перед закрытым поворотом. Водитель серой может и протупил чутка, но он то все делал правильно, подождал убедился что впереди никого нет и перестроился. Он естественно смотрел в зеркала, т.к. видно что обгонял осторожно но учитывая скорость черной мог и не увидеть ее.
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458
Алексей Гулевич 24 минуты назад
и так можно ?
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362
Алексей 37 минут назад
успели
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515
iKrek 48 минут назад
Два дебила - это сила!
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13k
Serg2001 2 часа назад
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66k
Холодненький 2 часа назад
А кому он позвонил?..
Меня всегда удивляют такие люди.. Они сразу после аварии куда то звонят..
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10k
Енот Полиграфович 2 часа назад
Где конкретно? Область большая.
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2k
Vitamin 2 часа назад
Неоднозначное мнение.
По сути серая ничего не нарушала, поворот показала, и в момент удара была полностью на полосе. Не подрезал, не выталкивал.
Черная (при скорости на реге в 60 кмч) ну наверное шла около ста, по загородной трассе допустимо.
Фигзнает, как ГАИшники решат. И "неуступил дорогу" не пришить, и "превышение скорости" тоже вроде не канает.
Один из немногих случаев, когда я не могу быстро принять решение)
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