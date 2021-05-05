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Авария дня. В Башкирии водитель «Поло» погиб, врезавшись в дерево

Авария дня. В Башкирии водитель «Поло» погиб, врезавшись в дерево (4 фото + 1 видео)

Автор:
05 мая 2021 12:08
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   обгон   смертельное дтп   
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В Стерлитамаке на улице Карла Маркса 40-летний мужчина за рулем Volkswagen Polo, совершая обгон, столкнулся по касательной с поворачивающим автомобилем Chery QQ, после чего врезался в дерево, попутно сбив пешехода.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   обгон   смертельное дтп   
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23  комментария
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14k
KOSTELLO 3 часа назад
БЛДЬ, на такой дороге и так вжаривать.
Рядом дворы, дети могут выскочить.
Куда ты летел у.е.б.о.к?
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2k
Anatoly 43 минуты назад
Куда "лететь" в деревне!? На кладбище и так успеешь (что с успехом доказал). В городе тоже хрен поймёшь: у нас наставили семафоры на каждом перекрёстке, центр старый - протяжённость квартала от силы метрову 100! Нет, рвут на влючающийся зелёный, чтобы встать через 5 сек на следующем красном!
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8k
Vacony 46 минут назад
а ведь крутани он руль влево после чирка - выжил и может быть даже удержался на дороге... Вообще плохо все... но вроде не такая скорость бешенная, что бы убиться было... пристегнут был ?
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25k
Jackson-Motor 59 минут назад
"...В гости к Богу не бывает опозданий."
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2k
Заряд бодрости Час назад
Обгон на нерегулируемом перекрестке запрещен
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10k
_Aleks_ 2 часа назад
По деревне куда так топить?
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18k
Luc72 2 часа назад
А че такая стремная улица Карла Маркса в Стерлитамаке.

Карла Маркса - обычно центральная. Тогда какая там какая нить Патриса Лумумбы?
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6k
AIRON_FIRST 2 часа назад
куда спешил, теперь везде опоздал...
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6k
Шурави 3 часа назад
Зачем по такой дороге так лететь
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19k
Matrosskin 3 часа назад
Оба молодцы - один летел как на пожар, второй в зеркала не смотрит (да, у него преимущество и никого там не ожидал, но смотреть-то всё равно нужно, даже дважды - до начала маневра и в момент начало - вот на случай таких летунов, вопрос даже не ПДД а своей же безопасности) и поворотник в последний момент включил (как ему ещё регик поджопника не влепил), хотя половод бы его вряд ли увидел...
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3k
Денис Колосов 3 часа назад
сам себя убил, хорошо что никого не захватил с собой.. Куда летел, куда торопился, мой извечный вопрос к этим торопыгам, что притапливают в населенных пунктах..
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34k
AGM 3 часа назад
ну, чери тоже манёвр внезапно начал, показав поворот в последний момент.
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5k
Пепелац 3 часа назад
А где разметка?
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1k
Росомаха 3 часа назад
Где-то баба голая лежала...
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49k
Нанук Паналык 3 часа назад
Опыта пилотировния не хватило!
Нужно было штурвал полностью на себя,и форсаж включать!
Глядишь бы и перелетел...
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37k
dima423 3 часа назад
а чери такой - ку ку))
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Johnny

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