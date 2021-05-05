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В Стерлитамаке на улице Карла Маркса 40-летний мужчина за рулем Volkswagen Polo, совершая обгон, столкнулся по касательной с поворачивающим автомобилем Chery QQ, после чего врезался в дерево, попутно сбив пешехода.
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Водитель Volkswagen скончался на месте происшествия, его 38-летняя супруга с травмами госпитализирована.
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