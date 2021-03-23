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Авария дня. Лобовое столкновение с «Калиной» в Новосибирской области

Авария дня. Лобовое столкновение с «Калиной» в Новосибирской области (3 фото + 1 видео)

Автор:
23 марта 2021 11:28
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лобовое столкновение   обгон   
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На трассе в Искитимском районе 31-летний водитель Lada Kalina выехал на встречную полосу. 34-летний мужчина за рулем встречного минивэна Honda Odyssey начал тормозить, в результате чего в него сзади врезался кроссовер Subaru Forester. Потом "Субару" в лоб в лоб столкнулся с "Калиной".
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   лобовое столкновение   обгон   
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16  комментариев
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20k
BillyBonzz 3 часа назад
Рег м.у.д.и.л.а конченый, вышел на обгон не убедившись в отсутствии встречки, да еще и влево на обочину уйти не успел, хотя времени было достаточно.
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11k
Анатолий Соколов 2 часа назад
я так понимаю что если бы не было дибила на субару - то идиот на калине и хонда смогли бы разъехаться ...
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1k
Провокатор Анатолий Соколов 42 минуты назад
Если бы не было дебила на калине, то хонда и субару спокойно бы поехали дальше.
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3k
KL11 2 часа назад
на калине такой знак приклеен
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39k
Элек Мек 2 часа назад
Судя по видео перед лобовым столкновением Хонда начала тормозить,а Субару въехала ей в зад.
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39k
Элек Мек 2 часа назад
Видно на 7 секунде.
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707
Евгений Сухомлинов Элек Мек Полчаса назад
Да, на Калине слепой, на Субару клинический жопонюх... Результат печален...
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9k
Antique computer 3 часа назад
Новосибирцев на трассу можно выпускать только после полного психического освидетельствования и с сопровождающим из ГИБДД, на всякий случай.

Если я вижу на дороге наглеца, который несется 140+, всех подрезает, для которого не существует сплошная и знак "обгон запрещен" - 100%, что из Новосиба едет отдыхать в Горный Алтай.

Они просто сотни ДТП устраивают по дороге на отдых и обратно.
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32k
Олег Antique computer 2 часа назад
Просто ты не ездил по Адыгее и Дагестану!!!
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9k
Antique computer Олег 36 минут назад
Они и там всех достали?! Я не удивлен.
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Права купил - считай, калека. Ну или труп, как повезет.
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4k
Бу 3 часа назад
Долбодятлы на тазах
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13k
Сергей 3 часа назад
А что уже есть школы камикадзе?
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