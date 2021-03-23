На трассе в Искитимском районе 31-летний водитель Lada Kalina выехал на встречную полосу. 34-летний мужчина за рулем встречного минивэна Honda Odyssey начал тормозить, в результате чего в него сзади врезался кроссовер Subaru Forester. Потом "Субару" в лоб в лоб столкнулся с "Калиной".