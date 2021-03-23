974
3
1
На трассе в Искитимском районе 31-летний водитель Lada Kalina выехал на встречную полосу. 34-летний мужчина за рулем встречного минивэна Honda Odyssey начал тормозить, в результате чего в него сзади врезался кроссовер Subaru Forester. Потом "Субару" в лоб в лоб столкнулся с "Калиной".
Предыдущая часть
Предыдущая часть
По данным медиков, в ДТП пострадали 5 человек, среди них один несовершеннолетний. Смерть 57-летней пассажирки Subaru стала неожиданностью. Ведь, по официальным данным, у женщины диагностировали только перелом предплечья.
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. Девушка устроила серьезное ДТП на трассе под Миассом
- Авария дня. Крепкий сон таксиста из Уфы
- Авария дня. В лобовом столкновении пострадали три человека
- Авария дня. Два человека серьезно пострадали в Ленинградской области
- Авария дня. Под Тюменью в лобовом ДТП пострадали семь человек
23
Понравилось23
Новости партнёров
Загрузка...
Если я вижу на дороге наглеца, который несется 140+, всех подрезает, для которого не существует сплошная и знак "обгон запрещен" - 100%, что из Новосиба едет отдыхать в Горный Алтай.
Они просто сотни ДТП устраивают по дороге на отдых и обратно.