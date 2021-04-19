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16 апреля, на трассе под Воркутой водитель ГАЗели, 1975 года рождения, в условиях плохой видимости вышел на обгон и лоб в лоб столкнулся с ВАЗ-2115. Пострадали два человека.
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