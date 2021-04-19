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Авария дня. Снежный апрель в Воркуте

Авария дня. Снежный апрель в Воркуте (2 фото + 1 видео)

Автор:
19 апреля 2021 11:20
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   газель   дтп   обгон   
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16 апреля, на трассе под Воркутой водитель ГАЗели, 1975 года рождения, в условиях плохой видимости вышел на обгон и лоб в лоб столкнулся с ВАЗ-2115. Пострадали два человека.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   газель   дтп   обгон   
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7  комментариев
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370
crush 2 часа назад
"под Варкутой"
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Pavel 47 минут назад
Это каким же надо быть конченым д**илом чтоб в такой ситауции на обгон идти? так и тянет спросиь у таких - успел?
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2k
OLDer Pavel Полчаса назад
у таких дебилов только один ответ - кто ж мог подумать, что так получится!
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40k
Элек Мек 49 минут назад
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2k
Алексей 50 минут назад
Что-то хреново видно... Прибавлю-ка газку и пойду-ка на обгон. Дибил, б.я...
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−13
Glassy 2 часа назад
А говорят Лада не безопасный автомобиль. Выдержать удар более тяжелого авто, при этом нанести ему повреждения, приведшие к госпитализации водителя. Думается, что "соплярис" бы аннигилировался от газели.
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13k
Booka1a Glassy Час назад
где написано, что водитель газели госпитализирован?
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