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В Холмогорском районе на трассе М8 в Архангельской области женщина на автомобиле Renault Logan совершала обгон грузовика и не справилась с управлением. Автомобилистка вылетела на встречную полосу, где столкнулась с ВАЗом.
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В результате ДТП ВАЗ от удара развернуло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком.
Все водители были пристёгнуты ремнями безопасности и не пострадали.
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