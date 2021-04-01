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Авария дня. ДТП при обгоне в Архангельской области

Авария дня. ДТП при обгоне в Архангельской области (4 фото + 1 видео)

Автор:
01 апреля 2021 12:15
Сообщество : Аварии
Метки: renault   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   обгон   
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В Холмогорском районе на трассе М8 в Архангельской области женщина на автомобиле Renault Logan совершала обгон грузовика и не справилась с управлением. Автомобилистка вылетела на встречную полосу, где столкнулась с ВАЗом.
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Метки: renault   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   обгон   
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1  комментарий
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EvilHomer 6 минут назад
На Логане то понятно, но на Жиге тоже, кекс еще тот, коих нужно пи......ить ногами, ближний должен быть включен всегда, особенно на трассе.
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Johnny

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