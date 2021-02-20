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18 февраля, в Баймакском районе в условиях плохой видимости 56-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti выехал на встречную полосу и столкнулся с Skoda Octavia. Травмы получили три человека.
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В дорожном происшествии 48-летний водитель Skoda и его пассажиры — 44-летняя женщина и 36-летний мужчина — получили травмы различной степени тяжести.
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