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Авария дня. Столкновение в сильную метель на трассе в Башкирии

Авария дня. Столкновение в сильную метель на трассе в Башкирии (4 фото + 1 видео)

Автор:
20 февраля 2021 11:14
Сообщество : Аварии
Метки: chevrolet   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   обгон   
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18 февраля, в Баймакском районе в условиях плохой видимости 56-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti выехал на встречную полосу и столкнулся с Skoda Octavia. Травмы получили три человека.
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Метки: chevrolet   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   обгон   
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5  комментариев
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Совранский 3 часа назад
Нихрена не видно! - куда летел на Чешке?-не понятно((
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WadDad Совранский 2 часа назад
Кто летит? Синий виноват, что решил мост посредине проехать.
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13k
Сергей 2 часа назад
Обочина это страшно - выбрасывает. Посередине спокойнее.
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Frank Borman 2 часа назад
Ничего не вижу! Иду по приборам!
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