"Нанггала-402": пропавшая индонезийская подлодка признана погибшей

"Нанггала-402" была построена в Западной Германии в конце 1970-х и была одной из пяти подлодок в составе ВМС Индонезии.



Она прошла двухлетний ремонт в Южной Корее, который завершился в 2012 году.



Представитель индонезийских ВМС говорил, что это первый подобный инцидент в их истории.



Последний случай исчезновения подводной лодки произошел в 2017 году, когда пропала субмарина ВМС Аргентины "Сан Хуан" с 44 членами экипажа. Через год после исчезновения ее нашли на дне Атлантического океана. Причиной катастрофы назвали взрыв.