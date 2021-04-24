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"Нанггала-402": пропавшая индонезийская подлодка признана погибшей

"Нанггала-402": пропавшая индонезийская подлодка признана погибшей (3 фото)

Автор:
24 апреля 2021 16:52
Метки: Нанггала-402   Подводная лодка   авария   
561
3
Спасатели обнаружили фрагменты пропавшей на этой неделе индонезийской подводной лодки "Нанггала-402", сообщили в ВМС Индонезии. Субмарина, на борту которой находилось более 50 человек, объявлена затонувшей.

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Метки: Нанггала-402   Подводная лодка   авария   
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15k
Maks Es 2 часа назад
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Barachek_Obachek 2 часа назад
На такой древней - только с ковриками. Древнее только наши теплоходы на Волге
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9k
uutb Автор поста 3 часа назад
Есть версии, что в подлодке образовалась трещина. Официальные причины трагедии пока не названы.
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523
Шурман uutb Час назад
Думаешь ее поднимать будут ? почти километр глубины , у них то самолеты пропадают то подлодки , непруха полная
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9k
uutb Автор поста Шурман 47 минут назад
Конечно не будут! Кому она нужна 1981 г/в? Этот металлоломом еще лет 10 назад распилить должны были! Моряков жалко...
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12k
minim3 uutb Полчаса назад
Ну тогда и К-84, и К-51, и К-44, и т.д нужно на металлолом распилить?
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61k
Доктор Джонс 3 часа назад
"Представитель индонезийских ВМС говорил, что это первый подобный инцидент в их истории"...
Сколько лет насчитывает история индонезийского подводного флота?
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6k
klop 3 часа назад
То Boeing пропадает то теперь подводная лодка, прям бермудский треугольник.
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20k
Ратибор 3 часа назад
мне кажется, индонезийцам пора завязывать с самолётами и подводными лодками и сосредоточиться на молитвенных ковриках.
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493
Андрей 3 часа назад
Океан - их могила!
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10k
котегRUS 3 часа назад
лодка старее поповской собаки..
Жаль моряков..((
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