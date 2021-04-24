"Нанггала-402": пропавшая индонезийская подлодка признана погибшей

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Спасатели обнаружили фрагменты пропавшей на этой неделе индонезийской подводной лодки "Нанггала-402", сообщили в ВМС Индонезии. Субмарина, на борту которой находилось более 50 человек, объявлена затонувшей.
"Учитывая обнаруженные нами свидетельства, мы переходим от фазы, когда субмарина считалась пропавшей, к фазе, где она считается затонувшей", - приводит агентство Ассошиэйтед пресс слова начальника штаба ВМС Индонезии, адмирала Юдо Маргоно.
Среди предметов, которые обнаружили спасательные команды, - детали торпедного аппарата, емкость со смазкой для перископа и молитвенные коврики членов экипажа, уточнил Маргоно.
Субмарина "Нанггала-402" с 53 членами экипажа пропала во время учений в Балийском море. Она перестала выходить на связь в среду утром.
В штабе ВМС Индонезии говорили, что кислорода на борту подлодки хватит только до утра субботы.
Среди предметов, которые обнаружили спасательные команды, - детали торпедного аппарата, емкость со смазкой для перископа и молитвенные коврики членов экипажа, уточнил Маргоно.
Субмарина "Нанггала-402" с 53 членами экипажа пропала во время учений в Балийском море. Она перестала выходить на связь в среду утром.
В штабе ВМС Индонезии говорили, что кислорода на борту подлодки хватит только до утра субботы.
К поискам подлодки подключились шесть военных кораблей, вертолеты и 400 человек личного состава.
Сингапур и Малайзия отправили свои корабли на поиски, Австралия, Германия, Индия, Франция и Россия предложили помощь.
В четверг индонезийские военные сообщили, что обнаружили признаки неопределенного объекта на глубине 50-100 метров, и отправили на место корабли с гидроакустическими средствами.
В субботу утром на Бали приземлился самолет американских ВВС Boeing P-8 Poseidon, который специализируется на поиске подлодок.
Сингапур и Малайзия отправили свои корабли на поиски, Австралия, Германия, Индия, Франция и Россия предложили помощь.
В четверг индонезийские военные сообщили, что обнаружили признаки неопределенного объекта на глубине 50-100 метров, и отправили на место корабли с гидроакустическими средствами.
В субботу утром на Бали приземлился самолет американских ВВС Boeing P-8 Poseidon, который специализируется на поиске подлодок.
"Нанггала-402" была построена в Западной Германии в конце 1970-х и была одной из пяти подлодок в составе ВМС Индонезии.
Она прошла двухлетний ремонт в Южной Корее, который завершился в 2012 году.
Представитель индонезийских ВМС говорил, что это первый подобный инцидент в их истории.
Последний случай исчезновения подводной лодки произошел в 2017 году, когда пропала субмарина ВМС Аргентины "Сан Хуан" с 44 членами экипажа. Через год после исчезновения ее нашли на дне Атлантического океана. Причиной катастрофы назвали взрыв.
Она прошла двухлетний ремонт в Южной Корее, который завершился в 2012 году.
Представитель индонезийских ВМС говорил, что это первый подобный инцидент в их истории.
Последний случай исчезновения подводной лодки произошел в 2017 году, когда пропала субмарина ВМС Аргентины "Сан Хуан" с 44 членами экипажа. Через год после исчезновения ее нашли на дне Атлантического океана. Причиной катастрофы назвали взрыв.
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Метки: Нанггала-402 Подводная лодка авария
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Сколько лет насчитывает история индонезийского подводного флота?
Жаль моряков..((