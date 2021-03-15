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БТР против такси: во Владивостоке произошла нетипичная авария

БТР против такси: во Владивостоке произошла нетипичная авария (4 фото + 1 видео)

Автор:
15 марта 2021 13:27
Сообщество : Аварии
Метки: авария   бампер   бтр   владивосток   военная техника   такси   
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Утром 15 марта колонна военной техники двигалась по городу в сопровождении ВАИ, но дороги не были перекрыты.

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Метки: авария   бампер   бтр   владивосток   военная техника   такси   
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2  комментария
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907
Леший 42 минуты назад
неважно кто прав....держись подальше от военных
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20
Юрий Алматы 40 минут назад
ну хоть кто-то показывает такститам, что ездить, как они привыкли - опасно.
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