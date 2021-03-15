БТР против такси: во Владивостоке произошла нетипичная авария

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Утром 15 марта колонна военной техники двигалась по городу в сопровождении ВАИ, но дороги не были перекрыты.
Основная версия произошедшей аварии заключается в том, что во время поворота бронетранспортёр не рассчитал габариты и наехал на такси Toyota Prius, которое остановилось для пропуска военной техники.
Хотя некоторые очевидцы утверждают, что такси не уступило дорогу БТР и пыталось вклиниться в строй.
Пострадавших нет, но у иномарки сильно повреждён бампер.
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Метки: авария бампер бтр владивосток военная техника такси
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