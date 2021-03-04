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"Не трамвай – объедет": таксист решил рвануть по рельсам

"Не трамвай – объедет": таксист решил рвануть по рельсам (3 фото + 1 видео)

Автор:
04 марта 2021 10:57
Сообщество : Аварии
Метки: Москва   авария   дтп   пассажиры   столкновение   такси   трамвай   
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ДТП между трамваем и такси произошло 1 марта в столице.

Источник:

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Метки: Москва   авария   дтп   пассажиры   столкновение   такси   трамвай   
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6  комментариев
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3k
Мистер Фикс Час назад
Стопудово таксер в телефон втыкал
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3k
Citizenn 8 минут назад
Если пассажирка была беременная, значит она была уже не девушкой, а женщиной? Так, уточнить просто
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224
vasilykopkov 51 минуту назад
Водятел - телефоновтыкатель...
Хорошо, что трамваи по Москве пустые ездят, никто не пострадал...
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546
Колючий 55 минут назад
Такое чувство, что у многих таксистов на машине не фишка извозчика, а люстра сине-красная, на спец.задании они, заказ у них горит
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3k
tamin 58 минут назад
Приезжий в телефон втыкаю. А может трамвай 1 раз увидел и как бык, кто круче
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2k
АБЕЗЬЯН Час назад
Уснул по-видимому.
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