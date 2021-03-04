"Не трамвай – объедет": таксист решил рвануть по рельсам

К счастью, людей в салоне было мало и пассажиры трамвая не пострадали. Чего не скажешь о пассажирке такси. По неподтверждённым данным в авто находилась беременная девушка.



Стоимость ремонта трамвая уже оценили в 150 тыс рублей. И водителю такси вскоре будет выставлен счёт.

Из-за аварии было остановлено движение трамваев на 1 час.