"Не трамвай – объедет": таксист решил рвануть по рельсам

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ДТП между трамваем и такси произошло 1 марта в столице.
Департамент транспорта Москвы опубликовал видео аварии. На нем мы видим, как такси выезжает на встречную полосу на рельсы и, не сбавляя скорости, лоб в лоб сталкивается с трамваем.
К счастью, людей в салоне было мало и пассажиры трамвая не пострадали. Чего не скажешь о пассажирке такси. По неподтверждённым данным в авто находилась беременная девушка.
Стоимость ремонта трамвая уже оценили в 150 тыс рублей. И водителю такси вскоре будет выставлен счёт.
Из-за аварии было остановлено движение трамваев на 1 час.
Стоимость ремонта трамвая уже оценили в 150 тыс рублей. И водителю такси вскоре будет выставлен счёт.
Из-за аварии было остановлено движение трамваев на 1 час.
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Хорошо, что трамваи по Москве пустые ездят, никто не пострадал...