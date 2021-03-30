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В эфире новости рубрики "Женщина и руль". Ее герои могут жить где угодно, а объединяет их одно: несокрушимая тяга к вождению авто при скромных способностях и отсутствие опыта.
Ох, уж эти женщины! Как часто случается, что причиной аварии с их участием стало плохое настроение, забывчивость или избыточная эмоциональность. 29 марта в Киеве на Владимирском спуске произошло двойное ДТП с участием прекрасных дам.
И все было хорошо до того момента, пока одна из них, задумавшись, забыла поставить свой Renault на "ручник", а вторая, разнервничавшись, не справилась с управлением Mitsubishi.
Обошлось без пострадавших. На дам, как пишут в СМИ, составили протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП. А вот, как они будут объяснять причины аварии своим мужьям, к сожалению, не сообщается.
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Количество мужчин-водителей 31 990 000
Общее количество ДТП 187 098
Соотношение ДТП по вине женщин/мужчин 1/7, т.е.
Женщина виновата в 1/7=14% всех ДТП.
Мужчина виноват в 6/7= 86% всех ДТП.
Вычисления:
Количество ДТП по вине женщин-водителей = 187 098*14/100= 26 194
Количество ДТП по вине мужчин-водителей = 187 098*86/100= 160 904
Соотношения (количества ДТП по вине женщин-водителей / количество женщин-водителей = 26194/3070000)*100=0,85%
Соотношения (количества ДТП по вине мужчин-водителей / количество мужчин-водителей = 160 904/31 990 000)*100=0,50%
Итак:
0,85% женщин-водителей виновны в ДТП
0,50% мужчин-водителей виновны в ДТП.
Женщины-водители опаснее мужчин-водителей в 0,85/0,50= в 1,7 раза.