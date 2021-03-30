FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Аварии 4256 постов • 458 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Сообщество Аварии 
Испугалась и забыла про "ручник": как за несколько минут устроить две аварии

Испугалась и забыла про "ручник": как за несколько минут устроить две аварии (3 фото + 1 видео)

Автор:
30 марта 2021 12:40
Сообщество : Аварии
Метки: Владимирский спуск   авария   авто   видео   дтп   женщина и руль   киев   
1384
3
1
В эфире новости рубрики "Женщина и руль". Ее герои могут жить где угодно, а объединяет их одно: несокрушимая тяга к вождению авто при скромных способностях и отсутствие опыта.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Владимирский спуск   авария   авто   видео   дтп   женщина и руль   киев   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
24
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
24  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
26k
Антон 2 часа назад
Так обязательно акцентировать внимание на половую принадлежность водителя? Ну-ка, сколько мужчин совершают дебильные действия за рулём в процентном соотношении, приведите.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Антон Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Антон 19 минут назад
https://auto.mail.ru/article/74992-statistika_gibdd_zhenshchiny_popadayut_v_avarii_v_10_raz_rezhe_muzhchin/https://auto.mail.ru/article/74992-statistika_gibdd_zhenshchiny_popadayut_v_avarii_v_10_raz_rezhe_muzhchin/

Читайте
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Антон Семёныч Антон 13 минут назад
Количество женщин-водителей 3 070 000
Количество мужчин-водителей 31 990 000
Общее количество ДТП 187 098
Соотношение ДТП по вине женщин/мужчин 1/7, т.е.
Женщина виновата в 1/7=14% всех ДТП.
Мужчина виноват в 6/7= 86% всех ДТП.

Вычисления:

Количество ДТП по вине женщин-водителей = 187 098*14/100= 26 194

Количество ДТП по вине мужчин-водителей = 187 098*86/100= 160 904

Соотношения (количества ДТП по вине женщин-водителей / количество женщин-водителей = 26194/3070000)*100=0,85%

Соотношения (количества ДТП по вине мужчин-водителей / количество мужчин-водителей = 160 904/31 990 000)*100=0,50%

Итак:

0,85% женщин-водителей виновны в ДТП

0,50% мужчин-водителей виновны в ДТП.

Женщины-водители опаснее мужчин-водителей в 0,85/0,50= в 1,7 раза.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
129
Племянник Путина 37 минут назад
и у этих собираются легализовать наркотики
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Григорий 40 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
jonnyD Час назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Неубиваемый смартфон Cubot KingKong 5 Pro всего за 129.99 долларов Неубиваемый смартфон Cubot KingKong 5 Pro всего за 129.99 долларов Полёт за рулем BMW из Питера в Москву на скорости в 230 км/ч закончился вполне предсказуемо Полёт за рулем BMW из Питера в Москву на скорости в 230 км/ч закончился вполне предсказуемо Киевлянка дважды врезалась в одно и то же авто, потому что волновалась Киевлянка дважды врезалась в одно и то же авто, потому что волновалась "Просто взлетели все на воздух": пикап сбил четверых на остановке в Красноярске "Просто взлетели все на воздух": пикап сбил четверых на остановке в Красноярске "Степа-а-ан!": две женщины утопили авто и ждут, когда их вытащат "Степа-а-ан!": две женщины утопили авто и ждут, когда их вытащат В Сочи девушка на мотоцикле решила погоняться с автомобилем и попала в серьезное ДТП В Сочи девушка на мотоцикле решила погоняться с автомобилем и попала в серьезное ДТП
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

680094



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Вся жизнь - Суэцкий канал, а ты в ней капитан Эвергрина": соцсети - о застрявшем траулере
1
152
"Вся жизнь - Суэцкий канал, а ты в ней капитан Эвергрина": соцсети - о застрявшем траулере
Полиция задержала двух лихачей, ездивших по МКАД на авто с открытыми дверями
2
190
Полиция задержала двух лихачей, ездивших по МКАД на авто с открытыми дверями
﻿
Набирающие популярность в сообществах
9 порочных фактов про Александра Сергеевича Пушкина
1
20
9 порочных фактов про Александра Сергеевича Пушкина
TikTok-блогер обнаружила под своим домом старое бомбоубежище
0
24
TikTok-блогер обнаружила под своим домом старое бомбоубежище
Неубиваемый смартфон Cubot KingKong 5 Pro всего за 129.99 долларов
Неубиваемый смартфон Cubot KingKong 5 Pro всего за 129.99 долларов
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
3
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#картинки#СССР#подборка#суэцкий канал#факты#забавно#фотографии#прикольные
#фото#животные#Россия#люди#дикие животные#дтп#аварии#сатира#авто аварии#Фотографии.
#история#интересное#прикол#приколы#позитив#кино#автомобили#сша#автомир#природа

На что жалуетесь?

Вернуться