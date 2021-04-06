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Поездка ценой в 20 миллионов: в Сочи разбили дорогой Lamborghini

Поездка ценой в 20 миллионов: в Сочи разбили дорогой Lamborghini (4 фото + 1 видео)

Автор:
06 апреля 2021 08:34
Сообщество : Аварии
Метки: lamborghini   авария   бтп   видео   каршеринг   сочи   
840
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Красиво жить не запретишь! Вот только в аварии дорогие авто попадают точно так же, как те те, на которых ездит средний класс.

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Метки: lamborghini   авария   бтп   видео   каршеринг   сочи   
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Alex Полчаса назад
Да насрать
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Виктор Минуту назад
Люди не пострадали и ЭТО ГЛАВНОЕ !
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3k
KL11 18 минут назад
да и хрен с ним. Не на последние, видимо, деньги куплен.
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Димка Смола/67 24 минуты назад
Думаю что попала страховая....
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