Поездка ценой в 20 миллионов: в Сочи разбили дорогой Lamborghini

Красиво жить не запретишь! Вот только в аварии дорогие авто попадают точно так же, как те те, на которых ездит средний класс.

0 Источник: Вечером 5 апреля в посёлке Эсто-Садок Адлерского района Сочи очевидцы заметили ДТП. Из необычного в аварии было авто - люксовый Lamborghini, цена которого в зависимости от комплектации может варьировать от 16 до 25 миллионов рублей.

0 Источник: Дорогая иномарка впечаталась в ограждение на пешеходном переходе. По предварительной версии, водитель не справился с управлением авто на скользкой от дождя дороге.

0 Источник: По счастью, в ДТП никто не пострадал, а вот машине не повезло: повреждены передний бампер, правая фара, капот и правое крыло. Зато, судя по видео, подушки безопасности в суперкаре срабатывают безупречно.