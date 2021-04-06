Поездка ценой в 20 миллионов: в Сочи разбили дорогой Lamborghini

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Красиво жить не запретишь! Вот только в аварии дорогие авто попадают точно так же, как те те, на которых ездит средний класс.
Вечером 5 апреля в посёлке Эсто-Садок Адлерского района Сочи очевидцы заметили ДТП. Из необычного в аварии было авто - люксовый Lamborghini, цена которого в зависимости от комплектации может варьировать от 16 до 25 миллионов рублей.
Дорогая иномарка впечаталась в ограждение на пешеходном переходе. По предварительной версии, водитель не справился с управлением авто на скользкой от дождя дороге.
По счастью, в ДТП никто не пострадал, а вот машине не повезло: повреждены передний бампер, правая фара, капот и правое крыло. Зато, судя по видео, подушки безопасности в суперкаре срабатывают безупречно.
По некоторым сообщениям в СМИ, разбившаяся машина может принадлежать бизнесвумен Мирославе Тихановой - владелице компании DayDream, которая занимается сдачей в аренду роскошных и премиальных автомобилей. Тиханова стала известна своим содействием в съемках клипа Моргенштерна. Вот только кто находился за рулем - сама владелица или посторонний человек, взявший машину в каршеринг, - неизвестно. Стоимость аренды авто этого класса - около 85 тысяч рублей в сутки, и кому-то здорово не повезло.
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