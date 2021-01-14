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GTA по-биробиджански: водитель устроил погоню с катанием полицейских на капоте

GTA по-биробиджански: водитель устроил погоню с катанием полицейских на капоте (5 фото + 2 видео)

Автор:
14 января 2021 10:14
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   Биробиджан   Погоня   видео   водитель   дтп   закон   полиция   
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Несколько часов назад в районе Набережной Биробиджана неадекватный водитель использовал все доступные способы, чтобы уйти от полиции. Получился настоящий блокбастер с полной палитрой эффектов, включая стрельбу, погоню по городу и каскадерские трюки.

Источник:

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Метки: 360подмосковье   Биробиджан   Погоня   видео   водитель   дтп   закон   полиция   
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7  комментариев
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3k
aed 2 часа назад
В пиндосии за направление автомобиля на полицая получаешь обойму из глока в тушку, а тут......
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2k
Станислав Час назад
А после всего нужно было бы трос за ноги и волоком тащить до отделения. Для просветления в мозгу (хотя, по по-видимому, его нет абсолютно) и для острастки остальных.
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14k
ВОВЧЕГ Час назад
Как скучно я живу!
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7k
hetrick 2 часа назад
Нда...какие добрые и хорошие люди работают в дпс, даже Уазик пытались не поцарапать, не то, чтобы пристрелить этого лихача, как бы сделали в "другой стране", разбив с десяток машин.
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−2
Александр Выграненко 2 часа назад
ПОТРАЧЕНО
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18k
Matrosskin 2 часа назад
Ну и уволить весь экипаж фрагмента где про обочину за проф.непригодность. Явное общественно опасное поведение. Должны были спихивать в кювет и блокировать, все возможности были. А если он потом в остановку или на переход выскочит, может он за чертями уже гоняется. Да и во втором, где два УАЗа во дворе - тоже можно было жёстко зажать машинами, но нет
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769
ВазгенСемёнович 3 часа назад
Отдохнул, расслабился, на пяток лет тюрьмы...
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