GTA по-биробиджански: водитель устроил погоню с катанием полицейских на капоте

Несколько часов назад в районе Набережной Биробиджана неадекватный водитель использовал все доступные способы, чтобы уйти от полиции. Получился настоящий блокбастер с полной палитрой эффектов, включая стрельбу, погоню по городу и каскадерские трюки.
В районе улицы Набережной сотрудники ГИБДД Биробиджана заметили авто водителя, которого ранее, 26 декабря, уже задерживали за езду в нетрезвом виде. В отношении него тогда возбудили уголовное дело, но мужчина все равно сел за руль. На требования полицейских остановиться нарушитель не реагировал и попытался скрыться.
Полицейские попытались было прижать авто к обочине, но водитель сумел выехать на проезжую часть и уйти от преследования. Обильный снег и скользкая дорога добавили погоне дополнительных эмоций - авто то и дело заносило на поворотах. Стражи порядка были вынуждены общаться с нарушителем по громкой связи и делать предупредительные выстрелы в воздух.
Особенно напряженным оказался финал погони. Преступник попытался скрыться во дворах многоэтажек, где использовал опасные маневры, чтобы уйти от преследования. Досталось и стражам порядка.
В итоге любителя острых ощущений, пусть и не без труда, но удалось задержать. Им оказался ранее судимый и вернувшийся 2 года назад из мест лишения свободы мужчина 1984 года рождения. Он был отправлен на освидетельствование. В отношении него решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела.
Реакция соцсетей оказалась предсказуема.
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