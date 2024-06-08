Семь человек пострадали из-за обрушения горки на базе отдыха в Биробиджане

Напомним, что точно такой же инцидент произошёл посёлке Усть-Абакан в Хакасии в конце декабря 2023 года. Тогда пострадали 9 детей и один взрослый. В отношении замглавы администрации посёлка Сергея Новоселова возбудили дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Сейчас чиновник находится под домашним арестом.