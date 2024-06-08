Семь человек пострадали из-за обрушения горки на базе отдыха в Биробиджане

Несколько человек получили переломы.
Семь человек пострадали в результате обрушения 8-метровой горки на базе отдыха "Околица" в Биробиджане (Еврейская автономная область). Сообщается, что отдыхающее забрались на сооружение для совместного фото, но деревянные перекрытия не выдержали веса и вся компания рухнула вниз с трёхметровой высоты.
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Троих пострадавших госпитализировали с серьёзными травмами, двое из них находятся тяжёлом состоянии.
"Пострадавшие доставлены в областную больницу Биробиджана с различными повреждениями, двое человек находятся в тяжелом состоянии. Им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - рассказали в местной прокуратуре.
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На месте уже работают сотрудники прокуратуры и Следственного комитета. Последние проводят проверку по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьёй 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
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Напомним, что точно такой же инцидент произошёл посёлке Усть-Абакан в Хакасии в конце декабря 2023 года. Тогда пострадали 9 детей и один взрослый. В отношении замглавы администрации посёлка Сергея Новоселова возбудили дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Сейчас чиновник находится под домашним арестом.
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