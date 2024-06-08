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Семь человек пострадали из-за обрушения горки на базе отдыха в Биробиджане

Семь человек пострадали из-за обрушения горки на базе отдыха в Биробиджане

Автор:
08 июня 2024 14:56
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Биробиджан   Видео   МЧС   СК   база отдыха   горка   обрушение   травмы   
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Несколько человек получили переломы.

Семь человек пострадали в результате обрушения 8-метровой горки на базе отдыха "Околица" в Биробиджане (Еврейская автономная область). Сообщается, что отдыхающее забрались на сооружение для совместного фото, но деревянные перекрытия не выдержали веса и вся компания рухнула вниз с трёхметровой высоты.

Троих пострадавших госпитализировали с серьёзными травмами, двое из них находятся тяжёлом состоянии.


"Пострадавшие доставлены в областную больницу Биробиджана с различными повреждениями, двое человек находятся в тяжелом состоянии. Им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - рассказали в местной прокуратуре.

На месте уже работают сотрудники прокуратуры и Следственного комитета. Последние проводят проверку по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьёй 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Напомним, что точно такой же инцидент произошёл посёлке Усть-Абакан в Хакасии в конце декабря 2023 года. Тогда пострадали 9 детей и один взрослый. В отношении замглавы администрации посёлка Сергея Новоселова возбудили дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Сейчас чиновник находится под домашним арестом.

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Метки: Биробиджан   Видео   МЧС   СК   база отдыха   горка   обрушение   травмы   
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1  комментарий
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Горожанин Полчаса назад
Классическая деревянная горка для катания детей зимой. С советских времён сохранилась. Такая конструкция не может быть вечной. Её давно уже нужно было снести. Одно хорошо - дети в грядущей зиме не пострадали на давно уже непригодной старой деревянной конструкции. В том, что ветхая конструкция всё ещё действовала и была доступной людям - виноваты исключительно местные власти.
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2137 постов (2145 в горячем)
Лесник
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