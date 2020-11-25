Девушка за рулем автомобиля слетела с косогора и разбила несколько авто

Кто-то пошутил, что это такой экстравагантный способ припарковаться на крышах других автомобилей. Однако перед падением на косогоре случилась авария, которую сложно заметить на видео.
Сегодня утром на улице Черняховского во Владивостоке автомобиль Nissan Tiida слетел с косогора и жестко приземлился повредив припаркованные машины.
Со слов очевидцев, ДТП произошло из-за гололеда и неопытности девушки за рулем "Ниссана". Она поднималась в гору, но остановилась. И когда водитель Toyota Harrier, следовавший за ней, попытался ее обойти, девушка зачем-то резко нажала на газ, отчего ее крутануло и бросило на Harrier. После столкновения, видимо, из-за гололеда девушка не смогла затормозить и вылетела с горки на припаркованные машины.
В результате аварии пострадала только девушка. Ее госпитализировали в больницу с травмой позвоночника.
А это кадры уже из Самары. Невнимательный водитель не опустил кузов, зацепил им арку и встал на дыбы. Водитель не пострадал.
В Самаре водитель грузовика забыл опустить кузов и зацепил им арку. Результат — на видео pic.twitter.com/zBxGQSwgI1— НТВ (@ntvru) November 25, 2020
Источник:
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Скажем лет пять запрета на выдачу удостоверений/прав.
Просто закрыть лавочку и все.
Тогда и [мат] поубавится, и жертв ЕГЭ не прибавится.