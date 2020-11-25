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Девушка за рулем автомобиля слетела с косогора и разбила несколько авто

Девушка за рулем автомобиля слетела с косогора и разбила несколько авто (4 фото + 1 видео)

Автор:
25 ноября 2020 15:00
Сообщество : Аварии
Метки: видео   владивосток   гололед   дтп   падение   столкновение   
1575
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Кто-то пошутил, что это такой экстравагантный способ припарковаться на крышах других автомобилей. Однако перед падением на косогоре случилась авария, которую сложно заметить на видео.

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Метки: видео   владивосток   гололед   дтп   падение   столкновение   
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3  комментария
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9k
Великий Кормчий 6 минут назад
А проблема ДТП и тупых водятлов решается просто.
Скажем лет пять запрета на выдачу удостоверений/прав.
Просто закрыть лавочку и все.
Тогда и [мат] поубавится, и жертв ЕГЭ не прибавится.
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4k
Александр 2 часа назад
В Самаре прям памятник получился.
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0
Мурчелло 2 часа назад
Ну хоть моск не вытек.
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Dionysus
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