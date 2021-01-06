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Проснулся на эвакуаторе: новогодние приключения москвича

Проснулся на эвакуаторе: новогодние приключения москвича (3 фото + 1 видео)

Автор:
06 января 2021 00:36
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   водитель   машина   московский паркинг   парковка   халатность   эвакуатор   
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Машину забрали со Средней Переяславской улицы в пять утра, не обратив внимания на спящего в ней человека. Через какое-то время тот очнулся, и обнаружил, что его куда-то везут...

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Метки: видео   водитель   машина   московский паркинг   парковка   халатность   эвакуатор   
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2  комментария
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Миша 4 минуты назад
С чего его 30 декабря понесло в машине спать, боялся деда Мороза пропустить? Замёрзнуть мог с концами, если бы не эти добрые эвакуаторы. Со всех сторон повезло ему, и тачку не забрали, и живой.
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Свирепый Бамбр 58 минут назад
Желаю всем, кто идет работать на оленевода (эвакуаторщиков, парконщиков и прочих гомосеков), прожить до 200 лет! 190 из которых корчиться в агонии неизлечимой болезни!
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