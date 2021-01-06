Проснулся на эвакуаторе: новогодние приключения москвича

Это произошло еще 30 декабря: сотрудники ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" умудрились погрузить автомобиль с человеком внутри на эвакуатор. Уже во время движения этого техсредства водитель погруженного авто проснулся - и хорошо, что сумел реально понять, что вообще происходит. Он начал сигналить и еще подавать световые сигналы.

Через какое-то время эвакуатор остановился...