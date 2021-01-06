Проснулся на эвакуаторе: новогодние приключения москвича

Машину забрали со Средней Переяславской улицы в пять утра, не обратив внимания на спящего в ней человека. Через какое-то время тот очнулся, и обнаружил, что его куда-то везут...
Это произошло еще 30 декабря: сотрудники ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" умудрились погрузить автомобиль с человеком внутри на эвакуатор. Уже во время движения этого техсредства водитель погруженного авто проснулся - и хорошо, что сумел реально понять, что вообще происходит. Он начал сигналить и еще подавать световые сигналы.
Через какое-то время эвакуатор остановился...
Через какое-то время эвакуатор остановился...
Вот как всё это выглядело изнутри эвакуированного авто
Рассказом об этом ЧП поделился в Инстаграме пользователь с ником andrei_logist. Мужчина сообщил, что его помощника увезли в неизвестном направлении, так что пришлось пуститься в погоню и разыскивать его в заснеженной Москве.
Сотрудники "Московского паркинга" решили ограничиться извинениями и отписками: мол, это совершенно нормально, что в машине не увидели водителя...
Было написано заявление в полицию на действия сотрудника ГКУ "АМПП", что занимается эвакуацией неправильно припаркованных автомобилей: "Данная халатность могла привести к необратимым последствиям!!!"
Было написано заявление в полицию на действия сотрудника ГКУ "АМПП", что занимается эвакуацией неправильно припаркованных автомобилей: "Данная халатность могла привести к необратимым последствиям!!!"
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