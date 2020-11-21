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В Курске пьяный начальник угрозыска устроил аварию и напал на инспекторов ДПС

В Курске пьяный начальник угрозыска устроил аварию и напал на инспекторов ДПС (3 фото + 1 видео)

Автор:
21 ноября 2020 14:39
Сообщество : Аварии
Метки: Алкогольное опьянение   видео   дтп   курск   офицер   полиция   
1305
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Офицер полиции был в настолько пьян, что непонятно, каким образом ему удавалось управлять автомобилем. Уже через несколько часов буйного полицейского уволили из органов. И надо думать, это только начало. Вечер пятницы удался!

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Метки: Алкогольное опьянение   видео   дтп   курск   офицер   полиция   
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435
LinkLine Час назад
и женушка тупая пи.зда ему подстать
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1k
Дмитрий ! 39 минут назад
Неужто честный? Начальник на гранте!
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789
Карл Такойто Дмитрий ! 36 минут назад
Может просто осторожный,чтобы понимать честный или нет нужно на его дом посмотреть))
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1k
Дмитрий ! Карл Такойто Полчаса назад
Это был сарказм. По нему сразу всё видно, наглая морда.
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358
Haron 44 минуты назад
Безнаказанность власти - порождает вседозволенность! И сколько таких случаев? Ибо мысль одна, у тупого мента: "А чё ты мне сделаешь, мразь!".
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789
Карл Такойто 46 минут назад
А почему он сел вообще пьяный за руль?Да потому что ему можно))Не для кого не секрет что во многих регионах,существует некая солидарность между сотрудниками,часто они другу друга знают лично и т.д. Поэтому спокойно садяться за руль и после нескольких бокалов понимая что даже если остановят-отпустят,это входит в привычку))Тут просто ситуация вышла из под контроля,случилось Дтп да и тело было слишком пьяным хамило и угрожало,оформили)Думаю в обычной ситуации,без происшествий и хамского неадекватного поведения-его бы отпустили,даже с признаками САО,потому что так это работает,уж больно много именно представителей органов попадают в подобные ситуации и всякий раз уверенные в своей непогрешимости,и это очевидно небезосновательно.
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781
Hellscream Карл Такойто Полчаса назад
Да прям только менты пьяные у нас за рулем ездят . У меня в городе (Красноярск, миллион населения) КАЖДЫЕ выходные по 60 человек за рейд "трезвый водитель" менты ловят , это только ловят . Сколько мимо проскочило . И это КАЖДЫЕ выходные . у нас столько ментов точно нет )
Тут вообще дело не в дозволенности , просто % тупого быдло населения . Там должности не причем
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789
Карл Такойто Hellscream 22 минуты назад
Это немного другое,в основном люди не садяться пьяными за руль опасаясь ответственности,а не из за гражданского самосознания)Бояться быть лишенными прав,штрафов и т.д. Если это убрать,каждый второй полезет за руль после выпитого со словами,я в порядке,выпивший вожу лучше чем трезвый и прочей подобной херней
Ну так вот для сотрудников как раз при таких раскладах и отсутствует фактически эта ответственность,что их в этом плане развращает и у некоторых даже входит в привычку вождение под градусом. А насчёт других,ну у нас достаточно разного рода людей,и отмороженных и которым просто пофигу(они уже лишенные прав и на чужой машине) и просто тех кто рассчитывает на извечный авось))
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750
Bambucha Andrianov 48 минут назад
Начальник Угроза на жигулятине???? дануна...
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8k
KAUSTIC 55 минут назад
И шкура рядом , заступается...
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39
Ihaaa 58 минут назад
обычных людей крутят и пофиг , трезвый или нет, нарушил что или нет.. а тут общаются.. какого черта, мусора?
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29k
Alex Час назад
Муж и жена - оба мусорА
Говно, а не люди
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12k
Владислав Грецов Час назад
в охранники пойдет...
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493
Nane First NameLast Час назад
его также уволят из органов внутренних дел
------------
Обещать, что уволят и уволить - таки 2 разные вещи.
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4k
uutb Nane First NameLast 36 минут назад
Олега Голдинова не будут отстранять, а «сразу уволят по отрицательным мотивам». «Приказ и все проверки за две минуты не делаются, но это вопрос решенный. Кроме того, что он понесет наказания по всей строгости закона, по всем фактам, которые будут установлены в результате проверки, он еще и будет уволен за поступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел», - уточнили в УМВД.

https://www.kommersant.ru/doc/4583061https://www.kommersant.ru/doc/4583061
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22k
Григорий Час назад
Читаю его "отмазы" - детский сад. Ищет дурачок глупей себя, думает, что кто-то поверит про сотрудника ДПС ведущего себя как умалишенный: подошел без причины, избил его просто так, напрыгивал на его жену, оскорблял.
Да только за отсутствие мозга уволить необходимо. Его подчиненные, полагаю, уже рады.
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5k
ДеониS Час назад
Нашел на попу приключения
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917
Р Х Час назад
Теперь будет сидеть дома и трогать свою жену.
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6k
SpoiltNail 2 часа назад
и курица эта: "вы оскорбляете сотрудника..."
допустила мужа ужратого к рулю и ещё и выёживается
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931
akurys 2 часа назад
Что-то госбандиты совсем распоясались последнее время...
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1k
NiThR0 akurys 42 минуты назад
Распоясались? Или их просто стали чаще и активнее "принимать"?
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2k
Core 2 часа назад
хорошо отдохнул
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