В Курске пьяный начальник угрозыска устроил аварию и напал на инспекторов ДПС

К счастью, в аварии никто не пострадал. В припаркованных машинах людей не было.





Кстати, протрезвевший офицер уже успел дать комментарий изданию "Подъем". По его словам, он врезался в "Газель", потому что машину занесло из-за непогоды, а агрессивное поведение объяснил тем, что якобы сотрудник ДПС нанес ему "ряд ударов".





"Сотрудник ДПС оформил, что я якобы отказался от медосвидетельствования, но учитывая, что у меня с ним был конфликт, я не помню, предлагал ли он мне ехать, я его, может быть, и послал, но факт, что я ничего не подписывал.

Сейчас никто не видит, какие он мне телесные нанёс перед тем, как включить камеру. Он начал снимать, когда уже добился своего. То, что он сделал со мной и супругой, — грубо говоря, вывел меня из равновесия. Учитывая, что я был после потери сознания, когда очнулся, всё как в тумане. Сотрудник ДПС начал называть меня словами, которые я не знаю, как человек при исполнении может говорить. Нанёс мне ряд ударов, и начал снимать, когда вывел меня из равновесия", - прокомментировал инцидент Олег Голдинов.