В Курске пьяный начальник угрозыска устроил аварию и напал на инспекторов ДПС

Офицер полиции был в настолько пьян, что непонятно, каким образом ему удавалось управлять автомобилем. Уже через несколько часов буйного полицейского уволили из органов. И надо думать, это только начало. Вечер пятницы удался!
Поздно вечером в пятницу на улице Суворовской в Курске водитель "Лады Гранты" протаранил "Ниву" и "Газель". Когда на место ДТП прибыли сотрудники ДПС, водитель "Лады" стал вести себя неадекватно. Он представлялся сотрудником полиции и оскорблял своих коллег, одного из них даже ударил, пытаясь отобрать телефон.
"Какая мразь! Я тебе разобью всё *бало, ты понял?", - кричал мужчина.
Оказалось, что за рулем "Гранты" находился начальник местного отдела уголовного розыска Олег Голдинов. Также вместе с ним в машине находилась его супруга, которая всячески пыталась утихомирить мужа.
В итоге все закончилось протоколом. И уже сегодня утром в УМВД сообщили, что офицера полиции уволили по отрицательным основаниям.
"За рулем “Лады” находился начальник отделения управления уголовного розыска УМВД России по Курской области. По факту ДТП и произошедшего будет принято законное решение, в отношении сотрудника назначена служебная проверка, его также уволят из органов внутренних дел, – заявил официальный представитель регионального УМВД. – У руководства УМВД России по Курской области принципиальная позиция необходимого соблюдения сотрудниками органов внутренних дел установленных законов, в том числе правил дорожного движения." - сообщили в УМВД.
К счастью, в аварии никто не пострадал. В припаркованных машинах людей не было.
Кстати, протрезвевший офицер уже успел дать комментарий изданию "Подъем". По его словам, он врезался в "Газель", потому что машину занесло из-за непогоды, а агрессивное поведение объяснил тем, что якобы сотрудник ДПС нанес ему "ряд ударов".
"Сотрудник ДПС оформил, что я якобы отказался от медосвидетельствования, но учитывая, что у меня с ним был конфликт, я не помню, предлагал ли он мне ехать, я его, может быть, и послал, но факт, что я ничего не подписывал.
Сейчас никто не видит, какие он мне телесные нанёс перед тем, как включить камеру. Он начал снимать, когда уже добился своего. То, что он сделал со мной и супругой, — грубо говоря, вывел меня из равновесия. Учитывая, что я был после потери сознания, когда очнулся, всё как в тумане. Сотрудник ДПС начал называть меня словами, которые я не знаю, как человек при исполнении может говорить. Нанёс мне ряд ударов, и начал снимать, когда вывел меня из равновесия", - прокомментировал инцидент Олег Голдинов.
Источник:
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Тут вообще дело не в дозволенности , просто % тупого быдло населения . Там должности не причем
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Обещать, что уволят и уволить - таки 2 разные вещи.
https://www.kommersant.ru/doc/4583061https://www.kommersant.ru/doc/4583061
Да только за отсутствие мозга уволить необходимо. Его подчиненные, полагаю, уже рады.
допустила мужа ужратого к рулю и ещё и выёживается