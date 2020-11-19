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Во Владивостоке бетонная плита упала на машину из-за ледяного дождя

Во Владивостоке бетонная плита упала на машину из-за ледяного дождя (7 фото + 3 видео)

Автор:
19 ноября 2020 09:23
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   аварии   авто   видео   владивосток   интересное   ледяной дождь   фото   
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Во Владивостоке с ночи 18 ноября льет ледяной дождь. Утром 19 ноября в нескольких районах был отключён свет из-за обледенения сетей, на дороги падали деревья, а на улице Нейбута произошёл страшный случай. С крыши на машину упала бетонная плита и водитель, стоявший рядом, чудом успел отскочить.

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Метки: 360подмосковье   аварии   авто   видео   владивосток   интересное   ледяной дождь   фото   
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58  комментариев
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990
Алексей 5 часов назад
Как же повезло этому парню, что возле машины был, и слава богу в салоне никого не было!
Ужасная ситуация! Плита можно сказать в десятку попала относительно самой машины. Дивы все и слава богу.
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14k
Александр Полчаса назад
Вселенная тонко намекнула, что кто то паркуется как мудак, прямо у подъезда, ииии очень жирно сказанула, что УК обслуживающие этот дом, конченные членососы.

По хорошему, нужно вешать уголовку, долбодятлу, который провафлил намеки на скорый полет бетонных плит.
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1k
Влад Чернов 42 минуты назад
подумайте сами причем здесь водитель . не было бы там машины то могла проходить мамаша с коляской или еще кто то . во вашему мнению падение плиты это нормально ? плита не должна отваливаться от многоэтажки ни при дожде ни при ветре ..
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2k
Leo 49 минут назад
Вы лучше расскажите не как плита упала (это мы ещё с утра в тик-токе уже видели), а как коммунальщики будут ущерб выплачивать! Ситуацию на дорогах мы видели ещё вчера вечером, а технику выпустили только сейчас бл! Летом ни свет ни заря техника и поливалка ездит по дворам хреначит воду на лево и направо, а когда она действительно нужна её нет(( Очевидность вины коммунальщиков на лицо, тут даже вопросов нет. Может они цены на платёжку увеличивают пытаясь нивелировать потери от их зимнего и летнего (подготовительного) дебилизма??!
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6k
Психологическая поддержка 52 минуты назад
Вчера только переобул тачку, как же вовремя )

Пацаны, ну как там липучка норм, в городе не нужны шипы же да ?
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68
azuver Час назад
А потом управляющая компания скажет,что машина уже была припаркована с плитой в салоне.
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4k
кот базилий azuver 50 минут назад
Да уж, компенсацию получить очень тяжело, почти невозможно. Сейчас будут выяснять "чья плита" и отошлют к строителям, коих и в живых уже нет.
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−27
Николай Час назад
насколько помню УК занимается предоставлением коммунальных услуг и текущим ремонтом. Что он хочет предъявить УК не понимаю? То что они межпанельные швы не заделали, или то что рубероид не положили на крышу, или то что в подвале канализация течет?

В России есть Фонд капитального ремонта МД, вот может к нему было бы вернее иск подавать. Эта контора должна заниматься капремонтом и выявлять все конструкционные недостатки жилого дома. Мы им платим за капитальный ремонт.
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0
Андрей Час назад
Карма. Если б в подъезд поставил, плита не не попала бы.
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14
Vlad Час назад
Нех ставить где-попало свой говносарай! Поделом ему!!1
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51k
Серый Час назад
Потому я не паркуюсь возле зданий. Мне не влом сто метров пройтись.
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769
Константин Серый 36 минут назад
в поле выезжаешь?)
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51k
Серый Константин Полчаса назад
Евгений Ваганыч, залогинтесь )
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26k
Rest Tremor Час назад
Представил детей в машине... Б.л.я.д.ь, аж плохо стало...
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−5
[email protected] 2 часа назад
Предупреждение,чтоб под подъезд не ставил.
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4k
кот базилий [email protected] 49 минут назад
Думаешь мстители?
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4k
Mike Snow 2 часа назад
мне больше интересно что это за плита такая и откуда и для чего она на крыше, тем более в таком месте откуда она может упасть...
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808
Павел 2 часа назад
Ох как же повезло водиле. Прям реально второй день рождения!
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12k
Роберт Шекли 2 часа назад
Что значит спорят о том, кто виноват? Тут однозначно вина управляющей компании, поскольку именно в ее обязанности входит следить за состоянием здания и устранением нарушений
То, что УК не проконтролировала установку каких-то там проводов водителя вообще не касается. УК обязана сначала ущерб возместить, а уже потом судиться с установщиками проводов и доказать, что именно из-за них плита и рухнула, а не из-за своего халатного отношения к текущему ремонту здания
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1k
Denro 3 часа назад
Был бы в маске, такого бы не случилось...
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1k
Lovels Travel 3 часа назад
"а вот бедный Nissan почти уничтожен." - почти??? ))
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2k
DyadyaSasha Lovels Travel 3 часа назад
Да там чутка подрихтовать и подкрасить.
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101
Антон2 DyadyaSasha 3 часа назад
Один хозяин.В отличном состоянии.Не бита.Продаю
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29k
parallax Lovels Travel 3 часа назад
Переделает в кабриолет. ))
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2k
Timka Lovels Travel 2 часа назад
Джвижок и колёсики можно продать...
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2k
Leo Timka 42 минуты назад
Да там почти всё можно продать)
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5k
JACKAL 3 часа назад
Хорошо хоть не убило никого...
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7k
Cornho 3 часа назад
Боженька всё-таки их метит. Причём аккуратненько, чтобы сам долбоклюй не пострадал.
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5k
disevenvis 3 часа назад
Владелец пострадавшего от бетонной плиты X-Trail хочет судиться с УК, а та винит интернет-провайдеров (ФОТО)

Статья полностью: https://www.newsvl.ru/vlad/2020/11/19/194724/#ixzz6eE6lgL62https://www.newsvl.ru/vlad/2020/11/19/194724/#ixzz6eE6lgL62
Новости Владивостока на VL.Ru
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378
LinkLine disevenvis 3 часа назад
ну если это вина провайдера и есть доказательства, то с УК спроса не будет, будут разбираться уже с провайдером! у нас на старой работе похожая ситуация была, тоже после ледяного дождя, но мы на мачту крепили и хорошо страховка дополнительная была, ибо пролет от дом до дома был почти 200 метров через ленинградский проспект мск. так вот после дождя мачту так вывернуло что жесть, если не страховка то кабель е.бнулся бы на проспект
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29k
parallax disevenvis 2 часа назад
Присылают деньги на ремонт машины.
Что там ремонтировать? Только движок уцелел.
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2k
Leo disevenvis Полчаса назад
При чём здесь провайдер?! Это вина УК, которая должна была проконтролировать и предоставить доступ к объекту. А уж кто там чего чинил, провайдер, бомж вышел посрать, голубь сношался на этой плите- это никого не волнует! А уж если у УК есть к кому-то какие-то вопросы, то она должна их уже решать в частном порядке, а не переваливать вину.
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2k
Leo parallax Полчаса назад
Движок- это 95% машины. Остальное балласт.
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5k
disevenvis Leo 2 минуты назад
Отвечу вам и всем другим кто мне что начал писать с вопросительными и восклицательными знаками , а также ставить минусы, ну как без этого. Я просто дополнил новость, живу там, в смысле Владивостоке. И все, Этим постом я НИЧЕГО не хочу сказать, от слова совсем. Я ничего не проповедую и ни за что не агитирую. Дал ссылку на ознакомление с продолжением этого события. Поэтому, Leo, я вам по сути вашего вопроса ничего не отвечу, потому что мне все равно.
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568
АлексЮстасу 3 часа назад
ипать, ужас!!! машинка не развалилась на части, значит она не конструктор.
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