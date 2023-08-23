Алина Загитова проехала на красный свет, снимая сторис за рулём

На своей странице в Instagram* фигуристка Алина Загитова показала в сторис, как катается по центру Москвы на элитном внедорожнике. На красивых кадрах в сторис виден центр столицы на закате. Красота, да и только! Только для того, чтобы снять эти кадры, Алина проехала на красный свет светофора.