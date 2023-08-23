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Алина Загитова проехала на красный свет, снимая сторис за рулём

Алина Загитова проехала на красный свет, снимая сторис за рулём

Автор:
23 августа 2023 16:30
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   ПДД   авто   загитова   интересное   нарушения   фото   
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Российская фигуристка Алина Загитова нарушила правила, пока снимала сторис для социальных сетей.

На своей странице в Instagram* фигуристка Алина Загитова показала в сторис, как катается по центру Москвы на элитном внедорожнике. На красивых кадрах в сторис виден центр столицы на закате. Красота, да и только! Только для того, чтобы снять эти кадры, Алина проехала на красный свет светофора.

Сначала нарушение заметили подписчики Алины. Потом Telegram-канал Shot опубликовал ролик с камер видеонаблюдения, на котором видно, как внедорожник Алины пролетает на красный свет, даже не пытаясь остановиться.

Пешеходам пришлось немного подождать, пока чемпионка спокойно прокатится через светофор. Теперь её на полгода могут лишить прав, или же оштрафовать на 5 тысяч рублей, уточняет Shot.

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Видео   ПДД   авто   загитова   интересное   нарушения   фото   
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23  комментария
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10k
МихА 2 часа назад
Лучше лишить на 6 мес, 5000ми бумажками она свою тупую жопу подтирает
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1k
Misanthrop 10 минут назад
Три урода моральных на перекрёстке: Загитова, "пролетевшая" на красный и два самокатчика, не спешившихся на переходе.
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1k
Misanthrop 11 минут назад
"...как внедорожник Алины пролетает на красный свет, даже не пытаясь остановиться..."
"...Пешеходам пришлось немного подождать, пока чемпионка спокойно прокатится через светофор..."
Автор, так пролетает или спокойно прокатится?!
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34k
АнтонПолднев 24 минуты назад
Автор, я немного недопонял. Так внедорожник пролетел, или спокойно прокатился?
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13k
кот базилий 24 минуты назад
Ее не лишат, а оштрафуют, накажут "жестко и по закону"
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5k
Трям 37 минут назад
Об лед писданулась головой. Последствия.
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3k
Pioner76 54 минуты назад
Курицой родилась, курицей и подо....т.
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168k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 57 минут назад
она Загитова..да еще и фигуристка...им Законы не писаны..
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168k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
че такое сторис..вооще?))
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3k
Артур Котовой Час назад
Еще и снимала за рулем, будем ждать пока собьет маму с коляской или бабульку?
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3k
poбт 2 часа назад
чурки в Москве совсем оборзели, депортировать нахрен обратно в аул с запретом на въезд 50 лет


з.ы. или это другое и я темой ошибся?
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6k
Бу 2 часа назад
ТП
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
За первый проезд на красный - штраф 1000 руб.
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14k
GROMOZEKA 2 часа назад
И?
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16k
куджо 2 часа назад
Мой сосед, Игорь Синяковский тоже приехал на красный свет, щелкая е@алом, напишите про него пост тоже
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