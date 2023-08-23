Алина Загитова проехала на красный свет, снимая сторис за рулём

Российская фигуристка Алина Загитова нарушила правила, пока снимала сторис для социальных сетей.
На своей странице в Instagram* фигуристка Алина Загитова показала в сторис, как катается по центру Москвы на элитном внедорожнике. На красивых кадрах в сторис виден центр столицы на закате. Красота, да и только! Только для того, чтобы снять эти кадры, Алина проехала на красный свет светофора.
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Сначала нарушение заметили подписчики Алины. Потом Telegram-канал Shot опубликовал ролик с камер видеонаблюдения, на котором видно, как внедорожник Алины пролетает на красный свет, даже не пытаясь остановиться.
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Пешеходам пришлось немного подождать, пока чемпионка спокойно прокатится через светофор. Теперь её на полгода могут лишить прав, или же оштрафовать на 5 тысяч рублей, уточняет Shot.
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"...Пешеходам пришлось немного подождать, пока чемпионка спокойно прокатится через светофор..."
Автор, так пролетает или спокойно прокатится?!
з.ы. или это другое и я темой ошибся?