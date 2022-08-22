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В борьбе за парковочное место все средства хороши

В борьбе за парковочное место все средства хороши

Автор:
22 августа 2022 10:34
Сообщество : Автомир
Метки: Юмор   авто   видео   интересное   парковка   смекалочка   фото   
1269
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Мужчина придумал новый способ, как сохранить своё парковочное место свободным. Для этого понадобится крохотный автомобиль и здоровенный мужик.

Жители российского города сняли на видео, как предприимчивый мужик придумал сохранять парковочное место. Он отъехал с участка, и на своё место передвинул другой автомобиль. Прямо руками.

Судя по всему, когда мужик приедет, он снова отодвинет легковушку и встанет на её место. Только если другие автомобили не уедут и его "заветное" место не освободится.

Источник:

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Метки: Юмор   авто   видео   интересное   парковка   смекалочка   фото   
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19  комментариев
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8k
Mowgley Z ⚔ 2 часа назад
Ничего нового этот мужик не придумал.
На нашей придомовой стоянке один хитросделанный уже лет десять так ржавую жигу двигает. Тоже не на ходу, ручками.
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35k
Опаньки 12 минут назад
до нажатия кнопки "воспроизведения" на видео я знал, какая будет музыка на фоне
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2k
cfhfwby 59 минут назад
У нас есть те, кто ставят прицеп, а приехав, закидывают его через бордюр на газон и ставят свое корыто.
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2k
viktor_benc Час назад
Ни чего нового. Такого повсеместно тьма, где "ведра" старые так используют, где прицепы автомобильные. У нас, в центре СПБ подобным образом ушлые бизнесмены для своей гостиницы целый переулок отжали. Поставили кучу старых "ведер" между ними такие же старые велики и все это цепями сцепили. Правда с этого года им лавочку прикрыли-парковку в переулке платную сделали.
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−17
HalloFreeSpace 2 часа назад
Новый уровень жлобства ...
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11k
Kostick 2 часа назад
автобомжатники - зло! как минимум помеха для аварийных служб, риск массовых пожаров. ущерб для детских площадок и многая многая. вспомнить те яростно надрачиваемые советские времена, во дворах авто не ночевали, у всех был гараж. ныне же обленились, всем надо "выйти из авто в подъезд". да и десятилетия застройки с нарушениями, когда все такие вопросы решались за взятки - тоже никуда не деть.
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27k
Levyathan 2 часа назад
У меня знакомый практикует подобное уже несколько лет. Купил квартиру в Москве, на Саратовской улице. Там новостройки ставят по 30 этажей, а инфраструктуры никакой. После пары случаев, когда пришлось машину парковать в 5 километрах от дома, купил старый жигуль. И точно так сберегает парковочное место.
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