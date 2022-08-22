В борьбе за парковочное место все средства хороши

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Мужчина придумал новый способ, как сохранить своё парковочное место свободным. Для этого понадобится крохотный автомобиль и здоровенный мужик.
Жители российского города сняли на видео, как предприимчивый мужик придумал сохранять парковочное место. Он отъехал с участка, и на своё место передвинул другой автомобиль. Прямо руками.
Судя по всему, когда мужик приедет, он снова отодвинет легковушку и встанет на её место. Только если другие автомобили не уедут и его "заветное" место не освободится.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор авто видео интересное парковка смекалочка фото
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На нашей придомовой стоянке один хитросделанный уже лет десять так ржавую жигу двигает. Тоже не на ходу, ручками.
Тока не на газон, у нас Администрация города сразу штраф 1 т.р выпишет
Вместо пятой комнаты, к примеру?
Ну, нету там парковки достаточного размера. Потому что: А) её надо было строить сразу; Б) это стоило бы дополнительных денег; В) чинуши бы ещё больше нажились;