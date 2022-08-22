В борьбе за парковочное место все средства хороши

Жители российского города сняли на видео, как предприимчивый мужик придумал сохранять парковочное место. Он отъехал с участка, и на своё место передвинул другой автомобиль. Прямо руками.

Судя по всему, когда мужик приедет, он снова отодвинет легковушку и встанет на её место. Только если другие автомобили не уедут и его "заветное" место не освободится.